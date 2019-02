Místo výjezdů výběhy. Fanoušek Burnley zdolá cestou na venkovní zápasy 115 maratonů

„Burnley sedm hodin ráno. Tohle bude dlouhý týden. Běh číslo čtrnáct do Brightonu. Myslím, že to může být jen lepší,“ začínal na svém Instagramu Scott Cunliffe zatím poslední ze svých běhů na venkovní utkání fotbalistů Burnley.

Do Brightonu ho čekalo 446 km, nejdelší cesta v sezoně.

„Posedmé běžím na jih směrem do Londýna. V lize je opravdu mnoho týmů z Londýna a jižního pobřeží. Celkem deset. Vybral jsem si špatnou sezonu,“ posteskl si Scott Cunliffe v BBC při běhu do Brightonu, kde pak alespoň viděl teprve třetí venkovní výhru Burnley v aktuální sezoně.

Příští týden poběží do Newcastlu a bude to poprvé a naposledy, kdy zamíří na sever. Všechny ostatní týmy totiž leží na jih od Burnley. Cesty na 19 zápasů dají dohromady 3000 mil, tedy skoro 5 000 kilometrů, což by znamenalo 115 maratonů.

Panický záchvat na dálnici

Při běhu ale nebojuje jen s fyzickou bolestí: „Musím překonat velmi hlučnou dálnici. Mám mírný panický záchvat. Ale je důležité překonávat strach. Není to o běhání dlouhých vzdáleností. Je to o tom, dokázat něco, o čem si myslíte, že nezvládnete."

Cunliffe dvacet let pracoval pro charitativní organizace v jihovýhodní Asii. V Indonésii a ve Východním Timoru byl svědkem násilných konfliktů a poznal mnoho lidí trpících chudobou.

Následkem toho se u něj vyvinula posttraumatická stresová porucha, má deprese. Teď se právě během snaží pomoci dalším.

„Miluji Burnley, fotbal a rád běhám. Když se to dalo dohromady, vznikla tahle velká výzva,“ vyprávěl v rozhovoru pro SkyNews Scott Cunliffe, který už během výzvy vybral v přepočtu 375 tisíc korun pro charitativní organizace.