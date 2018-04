Se Slavií bojovali, ale páté finále domácího poháru nepřidají. 'Bohužel zbývá už jen liga,' říká Jánoš

„Chtěli jsme do druhého poločasu nastoupit stejně dobře, jako do té první. Ale rozsypalo se nám to hned na začátku, před tím prvním gólem jsem si nepohlídal prostor a Hušbauer měl prostor na střelu,“ řekl po zápase Radiožurnálu Adam Jánoš.

Sám, a to na hrotu, byl také Tomáš Ladra. Dvacetiletý útočník nastoupil v základu na místo zkušenějších spoluhráčů. Gól sice nedal, v mezích prohry ale svůj výkon hodnotil vcelku pozitivně.

„Na tréninku makám, tak doufám, že mi trenér věří a doufám, že takhle budu hrát pořád a že týmu pomůžu. My mladí, kteří jsme nastoupili, tak jsme podle mého názoru předvedli dobrý výkon a doufám, že to takhle půjde i dál,“ řekl Ladra.

A že to bude třeba. Namísto snu o Evropské lize, přímo do ní postoupí vítěz domácího poháru, se teď tým trenéra Webera musí soustředit na záchranu v lize.

„Je to škoda, mohli jsme si zahrát Evropu. Navíc když je možnost, že vítěz poháru jde přímo do skupiny, ale bohužel nám zbývá už jen liga. Ta je teď důležitá,“ vvědomuje si Adam Jánoš.

Čtyřbodový náskok mladoboleslavských na sestupové pozice není šest kol před koncem zrovna dostačující.

SK Slavia Praha – FK Mladá Boleslav 2:0 (0:0)

