'Sebereflexe neznamená vyhození trenéra.' Šéf Slavie Tvrdík podpořil kouče Šilhavého

„Jaroslav Šilhavý je trenérem Slavie. Nutná sebereflexe klubu neznamená automaticky vyhození trenéra, který je velkou slávistickou osobností,“ napsal na svůj twitterový účet v pondělí večer šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Reagoval tak na kritiku části slávistických fanoušků, kterým se nelíbí poslední výsledky klubu. Sešívaní po prohře s Villarrealem spadli z postupových pozic ve skupině Evropské ligy, ale nejvíc je může mrzet těsná prohra 0:1 v Plzni, po které na Západočechy ztrácí v tabulce už čtrnáct bodů.

Na porážku reagoval Tvrdík s tím, že Slavii „čeká otevřené pojmenování chyb, pokora a tvrdá práce k návratu na vrchol,“ vedení už totiž po 13. kole vzdává boj o titul, ke kterému její šéf pogratuloval Plzni, přestože soutěž není ani v polovině.

Jaroslav Silhavy je trenerem Slavie. Nutna sebereflexe klubu neznamena automaticky vyhozeni trenera, ktery je velkou slavistickou osobnosti. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 6. listopadu 2017

Jako chybu vidí kritici Jaroslava Šilhavého především velkou rotaci hráčů v základní sestavě. Oproti zápasu s Villarrealem udělal Tvrdík v Plzni šest změn, Portugalec Danny si na sociálních sítích postěžoval, že nemohl týmu pomoci, Josef Hušbauer po zápase řekl, že mu časté točení spoluhráčů vadí.

„Každý zápas hraje do útočné fáze jiná sestava, navíc každý na jiném postu. To má vliv na naši hru, není to ideální,“ řekl novinářům.

Nové tváře ale zřejmě brzy bude mít funkcionářská sestava Slavie. Do managementu se chystá končící kapitán Jiří Bílek a nově obsazena bude i funkce sportovního ředitele.

„Sportovní ředitel bude představenstvu klubu komplexně odpovědný za efektivní fungování prvoligového týmu,“ napsal Tvrdík. Už dříve přiznal, že jedná s libereckým Janem Nezmarem.

HET liga (PLATNÉ K 7. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 13 13 0 0 28:4 39 2. SK Sigma Olomouc 13 7 5 1 20:9 26 3. SK Slavia Praha 13 7 4 2 19:5 25 4. FC Slovan Liberec 13 7 2 4 21:15 23 5. AC Sparta Praha 13 6 4 3 17:11 22 6. FK Jablonec 13 5 5 3 19:15 20 7. FK Teplice 13 5 4 4 18:16 19 8. Bohemians Praha 1905 13 4 6 3 13:12 18 9. FK Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. FC Fastav Zlín 13 4 4 5 15:19 16 11. FK Dukla Praha 13 4 4 5 14:21 16 12. FC Vysočina Jihlava 13 3 1 9 14:27 10 13. 1.FC Slovácko 13 1 6 6 9:16 9 14. FC Baník Ostrava 13 1 5 7 17:27 8 15. MFK Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. FC Zbrojovka Brno 13 2 2 9 8:22 8