Šéf českého fotbalu přerušil vazby s Mladou Boleslaví. Trunda odchází ze středočeského fotbalu

Nový šéf Fotbalové asociace ČR David Trunda převedl svůj většinový podíl v prvoligovém klubu z Mladé Boleslavi do svěřenského fondu, který v úterý založil. Správcem byl ustanoven podnikatel Jiří Šimáně, bývalý předseda představenstva fotbalové Slavie. Středočeský klub oznámil změny v tiskové zprávě. Mladá Boleslav 21:20 29. července 2025

Trunda zároveň odstoupil z pozice předsedy klubového představenstva. Jeho nástupcem se stal dosavadní člen představenstva Luboš Bartůněk, současně byl sportovní ředitel Josef Jinoch zvolen členem představenstva.

Nový šéf asociace je majoritním vlastníkem FK Mladá Boleslav od loňského června, kdy převzal většinový podíl po Josefu Dufkovi. Po svém zvolení do čela FAČR na konci května avizoval, že do 60 dnů předá klub do svěřenského fondu, aby předešel možnému střetu zájmů.

„Již 22 července se uskutečnila valná hromada klubu, na které jsem doručil písemné odstoupení z funkce předsedy představenstva,“ předeslal Trunda. Valná hromada jeho odstoupení schválila.

O týden později založil svěřenský fond. „Převedl jsem do něj některé mé majetkové aktivity, a to včetně většinového akciového podílu ve společnosti FK Mladá Boleslav a.s.,“ uvedl Trunda.

Šimáně správcem fondu

Správcem fondu byl ustanoven Šimáně. „Veškeré personální a majetkové změny proběhly v souvislosti s mým veřejným předvolebním prohlášením s tím, že hlavním důvodem těchto změn je zabránění jakémukoli případnému střetu zájmů z pozice předsedy FAČR a většinového akcionáře klubu FK Mladá Boleslav,“ dodal první muž českého fotbalu.

Šimáně je zakladatel a spolumajitel finanční skupiny Unimex Group. V roce 2016, v souvislosti se vstupem čínské společnosti CEFC do fotbalové Slavie, se stal menšinovým spoluvlastníkem pražského klubu a předsedou představenstva. Později ale na svůj post rezignoval, podle spekulací kvůli sporům s reprezentantem CEFC Jaroslavem Tvrdíkem.