Šéf sudích Listkiewicz: Videorozhodčí je potřeba připravit, nesmí mít vliv na rytmus utkání

Revoluční změna a krok kupředu může v tradičním sportu i zdržovat. Už jen týdny zbývají do ostrého zavedení videorozhodčích v českém fotbale. Diskuse kvůli sporným momentům tím ale nezmizí. Podle Radiožurnálu na to upozorňuje i předseda komise rozhodčích Listkiewicz Praha 16:16 7. listopadu 2017

Jak hodnotíte prvních 13 kol?

Začátek nebyl nejlepší, nebyli jsme spokojeni. Proto bylo víc seminářů, analýz a vedli jsme víc rozhovorů s rozhodčími. Potom se to zlepšilo a poslední kola byla velmi dobrá, nebylo velkých kontroverzí a diskuzí. Dnes máme poslední seminář a chceme připravit rozhodčí na poslední tři kola. Řekli jsme rozhodčím, že nás budou hodnotit podle posledních tří kol. V prosinci je valná hromada FAČR a chtěli bychom, aby tam byl názor na rozhodčí pozitivní.

V čem vidíte ty problémy na začátku?

Myslím, že problém byl v koncentraci. Náš první seminář byl velmi krátký, bylo to jen den a půl, normálně je to tři čtyři dny. Ale důležité je, že to dopadlo to pozitivně, v první i ve druhé lize jsou jen malé chyby. To je úroveň, kterou bychom chtěli v celé sezoně.

Je nějaké téma, které se prolíná celým podzimem? Třeba ruce?

Ruce jsou téma. Pak spolupráce s asistenty, na začátku sezony s tím bylo hodně problémů, ale v posledních kolech to fungovalo perfektně. Teď máme na semináři téma videorozhodčích, ti fungují offline na zápasech nižších soutěží a mládeže. Myslím, že za sezonu budeme připraveni to udělat online.

V Polsku to je online v 90 procentech zápasů první ligy, ale je víc problémů, než bylo bez videorozhodčího. Je hodně diskuzí, proč analyzovali jednu situaci a druhou ne. Potřebujeme připravit lidi. V Česku máme sedm osm profesionálně připravených videorozhodčích, bylo by jich potřeba tak dvanáct.

Ale bylo rozhodnuto, že videorozhodčí bude nasazen do ligy ještě do konce podzimu. Už je jasné, že ve kterém zápase?

To vyzkoušíme na jeden dva zápasy v posledním kole. Na velmi důležitém zápase Plzeň – Slavia fungoval offline. Ale online je vyšší úroveň. Budeme diskutovat, na jakém zápase to bude.

Jsou ze zápasu Plzeň – Slavia z pohledu použití videorozhodčího nějaké závěry?

Jsou velmi pozitivní. I delegát utkání i kolegové u videa řekli, že Radek Příhoda odpískal zápas velmi dobře.

Včetně zákroku Limberského na Van Burena?

I tuto situaci jsme analyzovali. Je to situace, kde je třeba dát rozhodčímu právo rozhodnout. V pravidlech pro videorozhodčí je napsáno, že má právo zasáhnout jen v případě stoprocentní penalty. Když je takováhle situace, rozhoduje rozhodčí na hřišti.

V posledním kole polské ligy byly dvě penalty během jednoho zápasu během jednoho zápasu po intervenci videorozhodčího. Hra byla zastavena na čtyři minuty analyzování videa. Po zápase trenéři řekli, že by bylo lepší, kdyby nebylo penalt, ale hra by pokračovala. Zajímavé bude, jak to bude fungovat na MS v Rusku, na tom závisí budoucnost videorozhodčích.

Budeme mít jedny z nejlepších videorozhodčích

Vy jste zastánce videorozhodčího ve fotbale?

Je to dobrý směr, protože to funguje v hokeji, házené nebo v ragby. Ale tam je argument, že hra není plynulá. Hovořil jsem se špičkovými rozhodčími, říkali, že funkce videorozhodčího je jiná než normálního. Chce to koncentraci a odpovědnost. Jedno slovo může mít velkou váhu na výsledek zápasu.

Uchytí se podle vás?

Nevím. V jiných sportech to není tak velký problém, ale fotbal zajímá miliony lidí a ti přivykli tradičnímu fotbalu, že po chybě se hraje. Směr je dobrý, ale musí to fungovat tak, aby to nemělo vliv na rytmus utkání.

Věříte, že se český videorozhodčí dostane na MS v Rusku?

Myslím, že ano. U nás má ten program dva a půl roku, jsme v kontaktu s FIFA i UEFA a všichni říkají, že můžeme sloužit jako příklad, jak pokračovat. Šéfem programu je Roman Hrubeš a má tam výborné kolegy, Pavla Královce, Miroslava Zelinku a další zkušené rozhodčí. Až přijde čas, tak skončí kariéru rozhodčích a budeme mít jedny z nejlepších videorozhodčích na světě.

Můžete říct příklady dobrých a špatných výkonů rozhodčích během podzimu?

Nechci být konkrétní. Začátek sezony byl špatných, polovina zápasů nebyla odpískaná tak, jak bychom chtěli. Problém byl u mladých rozhodčích, dali jsme nějakému mladému rozhodčímu šanci, odpískal výborně jeden zápas a potom se stalo, že dělal chyby. Nakonec to všechno dobře funguje.

Pro nás je důležitá i druhá liga. Pět nebo sedm mužstev bude hrát o postup, proto tam na důležité zápasy nominujeme nejlepší rozhodčí, pana Královce nebo Proskeho.

Hodně zápasů píská Radek Příhoda, je pro vás v tuhle chvíli nejdůležitější?

Radek je typ rozhodčího, že je klidný, nenervuje se. To, co se děje před zápasem, na něj nemá vliv. Je velice zkušený a to je v životě rozhodčího velmi důležité. Přežil tolik sporných situací ve vápně, že už to pro něj není problém.

