Desetiletý proces s Blatterem a Platinim je u konce. Švýcarská prokuratura se proti verdiktu neodvolá
Švýcarský státní zástupce se neodvolá proti březnovému verdiktu soudu, který znovu zprostil bývalého předsedu světové fotbalové federace FIFA Seppa Blattera a někdejšího prezidenta evropské fotbalové asociace UEFA Michela Platiniho obvinění z korupce. Informovaly o tom agentury.
Pro Blattera s Platinim to znamená, že se po deseti letech dočkali uzavření procesu. Poprvé byli zbaveni obvinění už v červenci 2022, proti němu se ale prokuratura odvolala a požadovala podmíněné tresty vězení na rok a osm měsíců.
Oba činovníci byli v roce 2015 obviněni kvůli platbě dvou milionů švýcarských franků Platinimu z roku 2011 za poradenskou činnost. Podle státního zástupce mělo jít o úplatek před volbou předsedy FIFA v roce 2011, ve kterých byl Blatter znovuzvolen.
Po sedmiletém vyšetřování soud Blattera s Platinim v létě 2022 zprostil viny. Zdůvodnil to tím, že podvod nešlo prokázat. Verdikt poté letos v březnu potvrdil i odvolací soud a prokuratura nyní rozhodnutí přijala.
Platini za přijetí peněz dostal už v roce 2015 osmiletý zákaz působení ve fotbale. Po sérii odvolání dosáhl snížení trestu na čtyři roky, který mu vypršel v říjnu 2019. Blatterův šestiletý zákaz skončil v říjnu 2021, od FIFA ale dostal za korupci další, který vyprší za dva roky.