Desetiletý proces s Blatterem a Platinim je u konce. Švýcarská prokuratura se proti verdiktu neodvolá

Švýcarský státní zástupce se neodvolá proti březnovému verdiktu soudu, který znovu zprostil bývalého předsedu světové fotbalové federace FIFA Seppa Blattera a někdejšího prezidenta evropské fotbalové asociace UEFA Michela Platiniho obvinění z korupce. Informovaly o tom agentury.

Bern Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Sepp Blatter

Sepp Blatter | Foto: AA/ABACA | Zdroj: Profimedia

Pro Blattera s Platinim to znamená, že se po deseti letech dočkali uzavření procesu. Poprvé byli zbaveni obvinění už v červenci 2022, proti němu se ale prokuratura odvolala a požadovala podmíněné tresty vězení na rok a osm měsíců.

2:13

Byla chyba dát pořadatelství Kataru, přiznal po letech Blatter. Naopak Infantino chválí připravenost

Číst článek

Oba činovníci byli v roce 2015 obviněni kvůli platbě dvou milionů švýcarských franků Platinimu z roku 2011 za poradenskou činnost. Podle státního zástupce mělo jít o úplatek před volbou předsedy FIFA v roce 2011, ve kterých byl Blatter znovuzvolen.

Po sedmiletém vyšetřování soud Blattera s Platinim v létě 2022 zprostil viny. Zdůvodnil to tím, že podvod nešlo prokázat. Verdikt poté letos v březnu potvrdil i odvolací soud a prokuratura nyní rozhodnutí přijala.

Platini za přijetí peněz dostal už v roce 2015 osmiletý zákaz působení ve fotbale. Po sérii odvolání dosáhl snížení trestu na čtyři roky, který mu vypršel v říjnu 2019. Blatterův šestiletý zákaz skončil v říjnu 2021, od FIFA ale dostal za korupci další, který vyprší za dva roky.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme