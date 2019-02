Nejslavnější oběť vršovického dloubáku už Panenkovi odpustila. Sepp Maier slaví 75. narozeniny

Byl jednou z ústředních postav slavného momentu, kterým Antonín Panenka rozhodl finále fotbalového mistrovství Evropy 1976. Sám na tuhle chvíli ale dlouhá léta nevzpomínal příliš šťastně. Sepp Maier, kterého Antonín Panenka pokořil svou slavnou penaltou, slaví 75. narozeniny. Praha, Mnichov 18:23 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sepp Maier se svou nejslavnější trofejí. Z MS má kompletní sbírku medailí, vyhrál ho v roce 1974 | Foto: Nick Kidd | Zdroj: Reuters

Legendární vršovický dloubák Antonína Panenky rozhodl ve finále mistrovství Evropy v Bělehradu v roce 1976 o titulu pro československé fotbalisty. Ze svého autora udělal nesmrtelného hrdinu, z překonaného brankáře takřka psance.

Západní novináři tehdy psali, že český záložník Seppa Maiera zesměšnil. Antonín Panenka se tomu vždycky divil. Lehce podkopnutý oblouček doprostřed branky v té době bral jako nejbezpečnější způsob, jak překonat brankáře.

„Do té doby to nikdo takhle nekopl. Když míč lehce podkopnu, tak brankář, který se odrazí někam do kouta, se nemůže ve vzduchu obrátit a vrátit. Věděl jsem, že to takhle kopnu,“ popisoval Panenka své myšlenky před rozhodující penaltou.

Podle jedné z historek byl ale Maier na českého fotbalistu dokonce tak naštvaný, že prý ve své garáži házel šipky na plakát s Panenkovou podobiznou. Ověřit se to ale nikomu nepovedlo.

„Spíš bych to přičítal novinářské fantazii, nedokážu si to představit. Sepp Maier má velkých zápasů za sebou tolik, že jedno prohrané finále ho dolů dostat nemohlo,“ zapřemýšlel televizní komentátor Jaromír Bosák, jak to asi celé mohlo být.

Ať už tedy Sepp Maier po Antonínu Panenkovi házel šipky nebo ne, jeho penaltu mu už prý dávno odpustil, jak po letech slavný brankář přiznal na setkání aktérů bělehradského finále na německé ambasádě v Praze.

„Kdybych býval věděl, že Antonín dělá dloubáka, tak bych napálil já jeho a zůstal stát uprostřed. Jenže já netušil, že to udělal už několikrát v lize. Tehdy ještě informace o střelcích nebyly k dispozici. To byla moje smůla,“ vzpomínal Sepp Maier na „osudný“ moment z finále mistrovství Evropy v roce 1976.

Sám přitom už dříve zažil, jaké to je takové finále vyhrát. Se Západním Německem získal evropský titul v roce 1972 a o dva roky později se stal dokonce i mistrem světa.