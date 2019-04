Je na stadionech bezpečno? Násilností ubývá, ministerstvu vadí hlavně pyrotechnika

Snad největší výtržnosti na českých stadionech se odehrály při zápase Baníku Ostrava s pražskou Spartou v březnu 2014. Mezi sektory obou fanouškovských skupin na Bazalech létala pyrotechnika i utržené sedačky, domácí prolomili plot do prázdné části tribuny mezi oběma tábory, hosté se o to pokoušeli neúspěšně. Policie výtržníky rozháněla svými dělbuchy. „Válka na fotbale,“ psalo se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je na českých fotbalových stadionech bezpečno? První díl seriálu Jana Suchana

„Bylo to systémové selhání. Situace nebyla systémově dobře pojatá ani dobře řešená,“ říká Radiožurnálu Dušan Svoboda, šéf české ligy, která od té doby zlepšila vybavení stadionů včetně povinných kamerových systémů.

Díky němu policisté rychle dopadli fanouška Plzně, který na Letné před měsícem světlicí vhozenou mezi příznivce Sparty zranil nic netušící ženu a teď mu hrozí až 10 let vězení.

„Myslím, že tam už jednalo o selhání jednotlivce, a ne systému. To ale samozřejmě neznamená, že bychom se z té situace chtěli vyvinit,“ vysvětluje Rudolf Řepka.

„Až na výjimečné excesy vymizely násilné projevy na stadionech. Od roku 2014 je tohle větší exces, který nastal. Takže myslím, že v obecné rovině je situace mnohem klidnější,“ ohlíží se odborník na divácké násilí z ministerstva vnitra Lubomír Janků.

Je tedy na tribunách fotbalové ligy v Česku bezpečno? Ano, říká její šéf Dušan Svoboda i zástupci fanoušků. Třeba člen kotle Baníku Ostrava:

„Určitě bych se nebál brát děti. Fanoušci Baníku měli pověst vrahů, rváčů a ožralů. Ale v posledních letech tam vidím víc rodin s dětmi než opilých vandráků,“ všímá si fanoušek.

Je pyrotechnika zločin?

Ale až tak úplně růžová situace na stadionech není. „Nejvíc nás trápí pyrotechnika, ty incidenty jednoznačně rostou,“ upozorňuje Jakub Schoř, který má na Policejním prezidiu na starosti prohřešky fotbalových fanoušků.

Jen ve čtyřech z 26 dohraných kol nemusela ligová disciplinární komise řešit a trestat pyrotechniku. „Pyrotechnika je zakázaná a my jako fanoušci to víme, ale je to něco, co nechceme a cíleně nerespektujeme. Z našeho pohledu pyrotechnika nebezpečná není, pokud se používá s rozumem,“ tvrdí zástupce slávistické Tribuny Sever.

Cesta do hlubin fanouškovy duše: ‚Na stadion se chodí kvůli atmosféře, bez emocí to nejde‘ Číst článek

Policejní expert Jakub Schoř ale namítá, že neexistuje bezpečný způsob použití pyrotechniky a kromě dobře známého incidentu ze zápasu Sparty s Plzní došlo v této sezoně k dalším.

„Sparta hrála s Baníkem a byla vhozena pyrotechnika na pořadatele. Jen díky jeho duchapřítomnosti nedošlo k dalšímu poranění. V prvním kole mezi Olomoucí a Slavií, zapalování dělbuchů skončilo utrženým článkem prstu. Ze světlic vždycky odpadává žhavý popel a žhavé částice. Holčina, co stála na zápase Sparty s Plzní v dolním sektoru, se podívala nahoru a popel jí spadl do oka,“ dodává expert.