Plzeň řeší před odvetou proti Servette produktivitu. ‚Teď je řada na nás,‘ burcuje trenér Viktorie Koubek

Důležitý večer čeká v Ženevě fotbalisty Plzně. Jestli chtějí pokračovat v kvalifikaci Ligy mistrů, musí porazit v odvetě 2. předkola domácí Servette. Na západě Čech totiž prohráli před týdnem 0:1. Viktoria už dokázala minulý rok vyřadit švýcarského soupeře z evropských pohárů. Jenže teď musí zrušit jedno „prokletí". Ženeva (Švýcarsko) 14:33 30. července 2025

„Že jim konečně po třech zápasem a jednom nastavení dáme gól,“ říká asistent trenéra Jan Trousil.

„S tím Servettem hrajeme druhý rok zvláštní zápasy, protože zatím padla jen jedna branka. Teď ji dali oni, tak doufám, že je řada na nás,“ pousmál se trenér Miroslav Koubek, který navazoval na asistenta Jana Trousila. Plzeň přitom obvykle problém s dáváním gólů nemá.

„Jsme mužstvo, které v české lize nastřílelo po Slavii nejvíce branek, ale Servette je nestřílíme, takže pochvala pro soupeře,“ uznává kouč plzeňských fotbalistů.

Jenže teď už musí Viktoria vedená Miroslavem Koubkem skórovat, jestli si chce udržet si šanci na účast v Lize mistrů a v případě postupu si přinejmenším zajistit Evropskou ligu.

Plzeňští fotbalisté jsou na začátku sezony zvyklí na rychlý letní sled zápasů kvalifikace pohárů – domácí nejvyšší soutěž, teď ale neměli radost z výsledku dvakrát po sobě – prohra se Servette a remíza s Jabloncem.

„My jsme v klidu. Víme, jaký průběh zápasu byl a jestli je to nějaký lehký propad, tak je to otázka spíš výsledková, ale herně to není špatné. Současné téma je produktivita, to řešíme,“ věří Koubek.

Bez gólu to nepůjde

A plzeňský kouč tohle potřebuje vyřešit kvůli snu o Lize mistrů hodně rychle. Třeba útočníků má v kádru dost, ale zatím se neprosadil ani nejzkušenější z nich – kapitán Viktorie Matěj Vydra.

„Nechci říct, že se jich drželo štěstí, ale musíme být ve vápně více důrazní,“ nabádá Vydra celý tým a fotbalisté Plzně musí přenést nejen Koubkovy rady i do reality pod tlakem kvalifikace Ligy mistrů.

Utkání Plzně na stadionu švýcarského Servette začíná v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin.

We are ready ⚔️ pic.twitter.com/mMm1MuW2SZ — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 29, 2025