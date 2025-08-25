Zlín neustále překvapuje, rostou tam budoucí hvězdy soutěže, chválí nováčka Chance ligy Horváth
Fotbalovou Chance ligu vede i po šestém kole Sparta. Ta otočila domácí zápas s Duklou a zvítězila 3:2 a na prvním místě si udržela dvoubodový náskok před Slavií. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth ale chválí i nováčky ze Zlína, které v dalším kole čeká nelehký souboj na Letné právě s lídrem tabulky.
Dva góly Sparty dal obránce Emannuel Uchenna. Oba po rohových kopech. Jsou teď standardní situace Pražanů nebezpečnější než v minulém ročníku po příchodu specialisty Jacka Wilsona, který přišel na Letnou z Manchesteru City?
Je vidět, že je tam změna. V hlavně v zahrávání roků, kdy si spoustu hráčů stoupne do brány. To se těžko brání. Uchenna se dvakrát prosadil z podobné situace, takže je znát, že ten rukopis trenéra specialisty tam je poznat. Spartě to včera pomohlo ke třem bodům.
Druhá zůstává Slavia i přes vítězství 3:1 nad Pardubicemi. To režíroval brankou a asistencí kapitán Jan Bořil. V závěru se trefil po individuální akci taky křídelník Vasil Kušej. Který z těchto dvou hráčů se vám líbil víc po individuální stránce?
Kušej je tímto známý. Opět dokázal obejít obránce a nádherně skóroval. Ale je potřeba říct, že Jan Bořil po těch letech a problémech, které měl, má fantastickou formu. Je schopný góly nejen dávat, ale také je připravovat z pozice stopera i krajního hráče. Klobouk dolů za všechno, co zvládne. Tihle dva hráči, Bořil s Kušejem, teď táhnou Slávii.
V poprvé v této sezoně zvítězil Hradec Králové, když doma porazil Olomouc 1:0. Výhru vystřelil Východočechům bývalý kapitán reprezentace Vladimír Darida - váš bývalý spoluhráč z Plzně. Co říkáte na jeho přínos pro hradecký tým?
Úvod se Hradci nepovedl a výhru teď opravdu potřebovali. Musel tam být velký tlak a Láďa se dostal do docela zajímavé situace, kterou neortodoxně proměnil. Hradci to přineslo tři body. Samozřejmě je to hráč, který má obrovské zkušenosti. To mužstvu jednoznačně pomůže. Stejně jako Tom Slončík, který teď přišel na hostování z Plzně.
Zlín doma překvapil Liberec výhrou 1:0. Plzeň v závěru proti Karviné proměnila vítěznou penaltu
Dál nepřestává překvapovat Zlín, který zdolal Liberec 1:0 a v tabulce je třetí o bod za Slavií. Ševci se v příštím sedmém kole představí na Letné. Můžou Spartu potrápit?
Oni trápí všechny úplně stejně. Dobře brání, je to velmi nečitelné mužstvo se spoustou bojovníků a zajímavých hráčů. V budoucnu někteří z nich rozhodně budou hvězdami naší ligy. Teď většina z nich začíná a je to velké překvapení. Jsem zvědavý, jak budou vypadat na Letné. Sparta umí svůj tlak stupňovat stejně jako ukázala včera a není jednoduché tam hrát. Ale Zlín neustále překvapuje, tak uvidíme.