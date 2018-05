‚Sestup se dobře nikdy nebere.‘ Zbrojovka Brno je prvním jasným sestupujícím z nejvyšší soutěže

Ve stejné chvíli, kdy plzeňští fotbalisté bouřlivě slavili zisk mistrovského titulu, na stadionu v Brně hráči seděli na trávníku s hlavami v rukách. Tamní Zbrojovka totiž ve 29. ligovém kole jen remizovala s Jihlavou 0:0, a tím pádem jako první sestoupila z nejvyšší soutěže. Na první dojmy se chvíli po utkání zeptal obránce Lukáše Kryštůfka reportér Radiožurnálu David Nekvinda. Brno 22:44 19. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj mezi fotbalisty Jihlavy a Brna | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Váš sestup je definitivní. Jak jste to v kabině přijali? Je tam ticho, nebo řev?

Přijali jsme to špatně, smutně. To se asi ani jinak přijat nedá. Situace je prostě špatná, sestup se dobře nikdy nebere.

Zápas s Jihlavou nebyl zrovna typický, vy jste poměrně slušně hráli, ale zase jste nedali gól.

Ze hry jsme měli určitě víc. Drželi jsme víc balón, ale bohužel si nevytvoříme takové šance, z kterých bychom dali gól, a to se pak těžko vyhrává.

Je teda větší produktivita to, co Zbrojovce v sezoně chybělo? Mátě nejméně nastřílených branek.

Myslím si, že určitě. Dneska ale nebylo ani moc těch šancí, ze kterých by mohl být gól. V Teplicích jsme dali co šance, to gól, tady jsme bohužel nebyli tak aktivní asi před bránou.

Vy jste dokázali prvních dvacet minut Jihlavu zatlačit. Nesrazilo vás to, že jste z toho nedokázali vstřelit branku?

Určitě by bylo lepší, kdyby tam ten gól padl, hrálo by se určitě líp. Nechtěli jsme polevovat, byli jsme rádi, že držíme balón, že máme převahu.

Kdy se podle vás lámal chleba v tom, že Zbrojovka sestoupila do druhé ligy? Nebylo to asi jenom tím dnešním zápasem.

Samozřejmě jsme měli zvládnout zápasy dřív a myslím si, že stoprocentní zápas byl tady doma s Karvinou, kdy jsme jasně dominovali, a nedokázali jsme dát gól a vyhrát.

Vy jste ještě před dnešním zápasem věřili, nebo jste si spíš připouštěli, že už je to jenom teorie?

Šli jsme do tohohle zápasu, že to chceme vyhrát a pak to další už neovlivníte, na to jenom čekáte. Tenhle zápas jsme chtěli zvládnout, ale bohužel to nevyšlo.