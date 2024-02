Severočeské derby nabídlo gólové hody, Liberec s Jabloncem remizoval 3:3. Karviná má první jarní bod

Hned čtyři remízové výsledky přinesl sobotní odpolední program 22. kola české fotbalové ligy. Fotbalisté Jablonce v dramatickém šlágru remizovali v sousedním Liberci 3:3, přestože dvakrát vedli o dvě branky. Ostrava se rozešla s Bohemians smírně 1:1. V utkání Hradce Králové a Mladé Boleslavi gól nepadl. Karviná získala v Teplicích první jarní bod za výsledek 2:2. Liberec 18:04 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem nabídlo šest gólů. Remízu v 91. minutě zachránil liberecký Chaluš | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Severočeské derby

Liberec s Jabloncem v lize pošesté za sebou neprohrál, počtvrté z posledních pěti vzájemných duelů se severočeští rivalové rozešli smírně. Slovan zvítězil v jediném v minulých pěti kol a ve vyrovnané neúplné tabulce má na osmém místě stejně bodů jako šestá Olomouc. Jablonec devátým nerozhodným výsledkem v ligové sezoně potvrdil pozici remízového „krále“ soutěže a z 11. příčky nadále ztrácí na Liberec pět bodů.

Do derby vstoupili aktivněji hosté. Hned ve druhé minutě nacentroval Polidar z levé strany do vápna a nabíhajícímu Martincovi chyběly jen centimetry k tomu, aby zamířil mezi tyče a skóroval i ve třetím jarním kole. Vzápětí se zranil Pleštil a už v páté minutě ho nahradil Hollý, který si po čtvrtečním příchodu do Jablonce hned odbyl premiéru v novém působišti.

Vyšetření v nemocnici naštěstí neprokázala vážnější zranění. Hugo ale s otřesem mozku zůstane v @NemLiberec na pozorování.

Ať jsi brzy fit! #FCSL pic.twitter.com/QgNgYSZnBF — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) February 24, 2024

V osmé minutě měli hosté druhou vyloženou šanci. Nebyla se prokličkoval až před malé vápno, ale brankáře Bačkovského nepřekonal a na první gól v české lize z minulého kola nenavázal. Za pět minut už Jablonečtí vedli.

Sudí Pechanec po zásahu videorozhodčího a přezkoumání záznamu na monitoru nařídil penaltu poté, co Černákův centr z pravé strany trefil do ruky domácího Varfolomejeva. Chramosta z pokutového kopu nezaváhal, i když brankář Bačkovský vystihl směr střely. Zkušený útočník si připsal 93. ligový gól, v tomto ročníku nejvyšší soutěže se trefil pošesté a osamostatnil se v čele týmové střelecké tabulky.

I po změně stran začali aktivněji Jablonečtí. V 53. minutě po Chramostově přihrávce na malém vápně netrefil balon Tekijaški, o pět minut později už ale hosté zvýšili. Bačkovský vyrazil Chramostův centr jen do Mikuly a domácí kapitán si dal nešťastný vlastní gól.

Silný závěr Liberce

Těsně za polovinou druhé půle se sudí Pechanec po zásahu videorozhodčího vrátil na opačné straně k ruce Hurtada ve vápně a střídající Rabušic v 72. minutě z penalty snížil. Pár sekund po rozehrání ale pronikl do vápna hostující Hollý a jeho přihrávku z pravé strany zúročil zblízka nabíhající Čanturišvili. Gruzínský křídelník podobně jako Martinec skóroval i ve třetím jarním kole. Jablonečtí dali v posledních třech ligových duelech 11 gólů.

Dobíhající obránce Prebsl se srazil s brankářem Bačkovským, který zůstal po zásahu do hlavy ležet na zemi. K domácímu gólmanovi se ihned seběhli zdravotníci a po několikaminutovém ošetřování ho zřejmě odvezli do nemocnice.

Mezi tyče musel náhradník Vliegen, ve zbytku zápasu ale neřešil složitější akci. Liberečtí se vzepjali k náporu a ještě nečekaně stihli srovnat. Nejprve se v 85. minutě po Pennerově centru natlačil k balonu střídající Preisler a na dlouhou nohu dostal balon přesně k zadní tyči. V první z osmi nastavených minut pak zařídil dělbu bodů po přihrávce od Galiho zblízka Chaluš. Liberec má na kontě v ligové sezoně už osm remíz, jen o jednu méně než jeho dnešní soupeř.

Severočeské derby nabídlo hned 6 branek. Vyrovnání v závěru zařídil Matěj Chaluš. Všechny momenty utkání zde https://t.co/IazfWCpOk8 pic.twitter.com/4kXoeglgcK — Deník Sport (@DenikSport) February 24, 2024

Teplice - Karviná

Fotbalisté Teplic v 22. kole první ligy remizovali doma 2:2 s Karvinou a neprohráli ani ve čtvrtém utkání jarní části nejvyšší soutěže. Hosty poslal do vedení ve 14. minutě premiérovou trefou v lize slovenský obránce Dávid Krčík. V 53. minutě vyrovnal z penalty Daniel Fila a obrat dokonal v 64. minutě egyptský útočník Muhammad Jásir. V 77. minutě přesto zařídil Slezanům první jarní bod Nigerijec Adeleke Akinyemi.

Teplice už se skoro radovaly ze tří bodů, ale rozhodující branka byla odvolána kvůli ruce Mičeviče. Všechny momenty utkání zde https://t.co/F46qybXvk6 pic.twitter.com/ND6Eqc06IC — Deník Sport (@DenikSport) February 24, 2024

Teplice neprohrály ani v osmém domácím ligovém duelu s Karvinou a na jaře mají bilanci dvou výher a dvou remíz. V neúplné tabulce jsou nadále na devátém místě. Patnáctí Slezané, kteří všechna tři úvodní jarní kola prohrála 0:3 a navíc doma, čekají na tříbodový zisk v nejvyšší soutěži už devět zápasů. V případě nedělní výhry Českých Budějovic nad Olomoucí se poprvé v sezoně propadnou na poslední pozici.

Výsledky 22. kola fotbalové ligy: FK Teplice - MFK Karviná 2:2 (0:1) Branka: 53. Fila z pen., 64. Jásir - 14. Krčík, 79. Akinyemi. Rozhodčí: Batík - Paták, Pospíšil - Zelinka (video). ŽK: Fila, Knapík -Akinyemi, Čavoš, Boháč, Svozil. Diváci: 3475.

Sestavy:

Teplice: Ludha - Kričfaluši, Knapík (84. Švanda), Mičevič - Bílek (46. Urbanec), Mareček (59. Chaloupek), Jukl (59. Beránek), Labík - Trubač -Fila, Gning (17. Jásir). Trenér: Frťala.

Karviná: Holec - Krčík, Svozil, Traoré - Memič (62. Iván), Čavoš, Boháč (78. Ayaosi), Fleišman - Budínský (18. Žák, 62. Regáli) -Vinícius (46. Ezeh), Akinyemi. Trenér: Jarábek. Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0) Branky: 32. Buchta - 83. Huf. Rozhodčí: Volek - Podaný, Hurych - Černý (video). ŽK: Blažek, Tanko, Hapal (trenér), Rigo -Kovařík, Hála, Valeš. ČK: 63. Puškáč (Bohemians). Diváci: 8419. Sestavy:

Ostrava: Letáček - Juroška (67. Ndefe), Blažek, Lischka, Kpozo - Rigo, Boula - Buchta (87. Miškovič), Šín (87. Šudák), Ewerton (34. Tanko) -Adediran (67. Šehič). Trenér: Hapal.

Bohemians: Reichl (46. Valeš) - Hůlka, Vondra, Hybš (79. Huf) - A. Kadlec, Beran, Jindřišek (55. Prekop), Kovařík - Hrubý, Kozák (46. Hála) -Ristovski (55. Puškáč). Trenér: Veselý. Slovan Liberec - FK Jablonec 3:3 (0:1) Branky: 72. Rabušic z pen., 85. Preisler, 90.+1 Chaluš - 13. Chramosta z pen., 58. vlastní Mikula, 73. Čanturišvili. Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Kotalík -Petřík (video). ŽK: Mikula, Žambůrek, Tupta - Kratochvíl, Hollý, Štěpánek. Diváci: 4427. Sestavy:

Liberec: Bačkovský (76. Vliegen) - Prebsl, Chaluš, Mikula - Penner, Žambůrek, Varfolomejev (59. Doumbia), Ghali - Kok (67. Rabušic), Tupta (59. Preisler) -Kulenovič (59. Horský). Trenér: Kozel.

Jablonec: Hanuš - Černák, Tekijaški, Hurtado, Polidar - Kratochvíl, Nebyla - Pleštil (5. Hollý, 90.+2 Štěpánek), Martinec (81. F. Souček), Čanturišvili -Chramosta (90.+2 Drchal). Trenér: Látal. FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 0:0 Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Žurovec - Machálek (video).ŽK: Spáčil, Šašinka - Karafiát, Jawo. Diváci: 5509. Sestavy:

Hradec: Zadražil - Klíma, Čihák, Spáčil (83. Harazim) - Čmelík (83. Juliš), Kodeš, Kučera, Krejčí - Kaštánek (57. Pudhorocký), Šašinka (74. Pilař) -Vašulín (57. Koubek). Trenér: Kotal.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Král, Fulnek - Karafiát, Sakala - Ladra (72. Vaníček), Matějovský (59. Mareček), Solomon (59. Kušej) -Hilál (59. Jawo). Trenér: Holoubek.