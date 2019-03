Obroda Jílkova celku. Po podzimu byla Olomouc čtrnáctá, na jaře už ale vyhrála pět ze sedmi zápasů

Po podzimní části sezony byli olomoučtí fotbalisté na 14. místě tabulky a v klubu se mluvilo především o nutnosti uhájit prvoligovou příslušnost. Po zimní přestávce se ale Hanákům daří. Vyhráli pět ze sedmi zápasů a v tabulce už mají čtyřbodový náskok na jedenáctou příčku znamenající v nadstavbové části účast ve skupině bojující o záchranu. Dokonce se na tři body přiblížili elitní šestce. Olomouc 13:39 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sigmy Olomouc udílí svým svěřencům pokyny (archivní foto) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Řekl bych, že v jarních zápasech do toho dáváme trochu více srdíčka, že se nám dostává i bojovnost, takže to je vidět i na výsledcích,“ vysvětluje pro Radiožurnál jarní úspěchy útočník Jakub Yunis, kterého doplňuje trenér Václav Jílek:

„Řekl bych, že jsme malinko zjednodušili přechod a výstavbovou fázi – tím nechci říct, že jsme rezignovali na kombinační fotbal – ale chtěli jsme hrát bezpečnější. To znamená nenabízet soupeřům příležitosti do otevřené obrany, což se myslím dařilo. Druhá důležitá věc je, že jsme dnes daleko nebezpečnější ve finální fázi,“ popisuje Jílek.

Podle olomouckého kouče je v jarní části sezony jeho tým daleko jistější v obraně i díky zimnímu příchodu zkušeného stopera Víta Beneše z Maďarska.

„S příchodem Víta Beneše je naše defenziva daleko kompaktnější, daleko funkčnější,“ vidí zlepšení trenér Hanáků.

Olomouc je v tabulce na desátém místě a na první šestku, která bude hrát v nadstavbové části o titul, už ztrácí pouze tři body. Trenér Jílek ale mluví o ambicích svého týmu velmi opatrně:

„Po tom vývoji, který byl v první třetině a vůbec po startu soutěže hrůzostrašný, se teď spíš dívám na odstup od barážových míst. Dali jsme si cíl urvat se z toho a skončit minimálně v té meziskupině, a pokud by se podařilo dojít ještě dál, tak je to pro nás samozřejmě příležitost a motivace, ale v tuto chvíli to rozhodně není nějaký náš jednoznačný cíl,“ krotí nadšení Jílek.

„Jdeme zápas od zápasu a jsme rádi za každý bod, protože v situaci, ve které jsme byli před zimní přípravou, příliš mužstev být nechce. Těchto vítězství si vážíme, teď jsme se trochu odrazili a můžeme se koukat i výše, ale jak jsem říkal, radši to bereme zápas po zápase a je potřeba dál makat,“ uzavírá slovenský záložník Milan Lalkovič.

Fortuna liga | 26. kolo 29.3. MFK Karviná - FC Baník Ostrava 2:0 30.3. SFC Opava - FK Dukla Praha 2:0 30.3. FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 2:1 30.3. FC Fastav Zlín - SK Sigma Olomouc 0:2 30.3. FK Teplice - 1.FC Slovácko 2:0 30.3. SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec 1:1 31.3. FK Jablonec - 1.FK Příbram 31.3. FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 31. 3. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 21 2 3 64:19 65 2. Plzeň 25 17 4 4 36:23 55 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 25 12 5 8 44:24 41 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Ml. Boleslav 26 10 7 9 46:40 37 7. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 8. Liberec 26 9 8 9 27:23 35 9. Teplice 26 10 5 11 30:35 35 10. Olomouc 26 10 4 12 30:37 34 11. Opava 26 8 6 12 36:40 30 12. Slovácko 26 9 3 14 27:40 30 13. Bohemians 1905 25 6 8 11 23:32 26 14. Příbram 25 7 5 13 29:56 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla Praha 26 5 4 17 21:49 19