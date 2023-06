Juliš chce v Sigmě navázat na svůj produktivní půlrok, podle kouče Jílka má velkou motivaci

Fotbalista Lukáš Juliš se vrací na Hanou. Bývalý Sparťan po krátké epizodě v druholigové španělské Ibize se stal znovu hráčem Sigmy Olomouc. Jeho hlavní úkol je jasný, má prvoligovému klubu přinést góly a nahradit Mojmíra Chytila, který odešel do Slavie. Obě strany jsou s jeho přichodem spokojené včetně trenéra Václava Jílka, s kterým se znají ze společného působení ve Spartě. Olomouc 14:38 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Juliš na tréninku Sigmy Olomouc | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Ten půlrok se mu tady předtím povedl, i pro fanoušky je to z mého pohledu zajímavé jméno. Ten kluk má teď navíc velkou motivaci a chuť, protože rok na Ibize si možná užil, co se týče sluníčka, ale ne co se týče fotbalu. Jak sám řekl, pomůže nám a góly dávat bude,“ věří trenér olomoucké Sigmy Václav Jílek.

Juliš v Olomouci působil na jaře sezony 2019/20, kdy během hostování ze Sparty nastřílel 10 branek ve 14 utkáních.

„Mám tu vzpomínky, dařilo se mi. Hrálo v tom roli i rodina. Zahraničí mi úplně nevyšlo, bylo to náročnější. Těším se na trenéra, kluky a prostě celkově na fotbal, protože na Ibize to nebylo podle představ,“ ohlíží se za angažmá ve druhé španělské lize, kde vstřelil jen jeden gól.

V minulosti působil Juliš většinou s číslem 39. Na úvodní trénink přišel se sedmnáctkou.

„Vrátím se k devětatřicítce, Pokorný mi ji přenechal. Moc jsem mu poděkoval, snad bude číslo pořád úspěšné,“ usmíval se.

Vytáhlého útočníka trápily v minulosti často zdravotní problémy. Teď už rok se cítí bez potíží.

„Cítím se fajn, možná mi i trochu pomohlo teplo ve Španělsku. Snažím se dělat nějaké věci, abych vydržel zdravý. Snad už jsem dostatečně zkušený na to, abych se nezranil,“ věří.

Fanoušci si Juliše pamatují jako výborného střelce. V Olomouci to od něj teď také očekávají.

„Byl jsem deset let ve Spartě a tam se očekávají góly pořád. Možná proto mi to teď ani nesedlo na Ibize, tlak tam nebyl takový. I když jste v 19 letech ve Spartě, góly se od vás očekávají. Já věřím, že je dávat umím. Když vydrží zdravý, udělám přípravu a povede se mi začátek, myslím, že to bude fajn. Nechci říkat, že dám 20 branek, ani že to bude tak extrémně úspěšné jako minule. Skoro z každé střely gól. Ale věřím, že si získám tým, ten mi to bude připravovat a pak je vždy skórování jednodušší,“ říká Juliš.

Osmadvacetiletý forvard se poprvé může předvést na hřišti v dresu Sigmy v sobotu ve Slatinicích, kde se Sigma v přípravě střetne se slovenský Dolným Kubínem.