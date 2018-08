Do Olomouce se po devíti letech vrací evropské poháry. Sigma od 19 hodin přivítá Kajrat Almaty

„Že bych z toho zápasu nespal, to ne. Nervozita se dostaví v odpoledních hodinách, ale nějaké zvýšené očekávání v souvislosti s mým prvním zápasem v Evropě v pozici hlavního kouče bych neočekával,“ říká trenér Sigmy Václav Jílek, který poprvé povede tým v evropské soutěži.

Šance na úspěch v souboji s kazašským soupeřem jsou podle něj vyrovnané.

„Čeká nás mužstvo, které má ve svém středu poměrně výrazné útočné individuality, alespoň v dvojzápase s Alkmaarem vycházeli z dobré organizace a z pevné obrany a sázeli na protiútoky,“ popisoval dále Jílek na tiskové konferenci.

Hlavním úkolem pro olomoucké fotbalisty bude podle Václava Jílka nedostat gól. Hráči mají pro postup přes Almaty ale i jistou motivaci navíc. Ve čtvrtém předkole by se totiž střetli s vítězem souboje FC Sevilla - Žalgiris Vilnius.

„Nejdřív máme proti sobě Kajrat, takže pokud to nezvládneme, tak se můžeme o Seville bavit, jak chceme, ale rozhodující bude dvojzápas s Almaty. Pokud se nám to povede, tak to bude nejvíc, přeci jenom to je špičkový španělský tým,“ zasnil se tak trochu kapitán Sigmy Michal Vepřek.

Jistou nevýhodou pro jeho celek může být nezkušenost. Evropskou soutěž si totiž zatím zahráli kromě něj jenom Václav Pilař a Martin Nešpor.

„Po této stránce mají určitě zkušenější tým. Já si myslím, že my to můžeme vynahradit týmovostí, což bude rozhodovat,“ věří v sílu týmu Sigmy Michal Vepřek.