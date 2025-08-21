‚Nečitelný soupeř.‘ Fotbalisty Sigmy čeká úvodní duel v Evropské lize na půdě švédského Malmö
Fotbalová Sigma Olomouc ve čtvrtek vstupuje do evropských pohárů. V 19 hodin rozehraje úvodní duel dvojzápasu play-off Evropské ligy v Malmö. Aktuální švédský šampion vypadl z předkola Ligy mistrů a postup do Evropské ligy je pro něj takřka povinnost. Sigma naopak může jen překvapit, a to i díky kvalitní a detailní přípravě.
„Myslím, že trenéři nám dali velmi dobrý materiál a strávili tím určitě spoustu hodin na videu, aby nám to ukázali. Oni jsou takoví nečitelní, ale je to na nás, abychom se s tím porvali, a určitě to bude velmi těžký zápas,“ osvětluje přípravu na utkání se švédským mistrem z Malmö záložník Jan Navrátil.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říkají hráči a trenéři Sigmy Olomouc před duelem se švédským Malmö
A co tedy trenéři u videa o soupeři zjistili? „Obrovská variabilita jak v ofenzivě, tak v defenzivě.
Nedá se pořádně říct, v jakém rozestavení hrají do ofenzivy, protože někteří hráči mají volnost a ocitnou se od postranní čáry najednou ve středové formaci, nebo útočník je jednou vlevo, pak vpravo a pak uprostřed. Je to strašně specifické,“ říká kouč Sigmy Tomáš Janotka.
A ve své analýze aktuálně třetího celku švédské ligy olomoucký trenér pokračuje.
„Jsou pasáže utkání, kdy se v deseti hráčích snaží dostat na jednu stranu a tam si ťukat balon a udělat obrovské množství přečíslení a prokombinovat to směrem do brány,“ doplňuje Janotka.
Sedmi výhrami to nekončí, burcuje trenér Sparty Priske. Letenské čeká poslední předkolo proti FC Riga
Číst článek
Hráči od trenéru ale dostali jasný plán, jak síle a kombinační hře soupeře vzdorovat.
„Nás čeká asi většinu hry hra bez balonu. To co jsme viděli, tak jsou strašně silní na balonu, ale my máme výhodu a je presink. Věřím, že když bude silný, tak máme šanci odvézt do odvety dobrý výsledek,“ myslí si Radim Breite.
Malmö naposledy vypadlo z předkola ligy mistrů po výprasku 0:5 od nedaleké Kodaně, nepostup do Evropské ligy by byl pro klub velkým neúspěchem.
Švédi ale nejsou v ideálním rozpoložení a toho se bude Sigma snažit využít ve svůj prospěch. Utkání začíná v 19 hodin a přímý přenos odvysílá stanice Radiožurnál Sport.