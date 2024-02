Jediné, co mě zajímalo, byla Vencova reakce, říká o odvolaném Jílkovi nový trenér Olomouce Saňák

Zastavit pád fotbalové Sigmy Olomouc tabulkou má změna trenéra, a tak poprvé vedl v trénink Hanáků Jiří Saňák.

„Myslím, že na jaře nebyl herní projev vůbec dobrý. Nechci, abychom měli pocit, že bychom měli něco balit nebo být odevzdaní, protože je pořád hodně bodů ve hře,“ zdůvodnil odvolání trenéra Václava Jílka sportovní ředitel olomouckého klubu Ladislav Minář.

Nový trenér Jiří Saňák přijal svou novou funkci bez váhání. „Rozhodování bylo jednoduché. Jediné, co mě zajímalo, byla Vencova reakce, protože jsem se ho ptal, jak se na to dívá on. Popřál mi štěstí a před mužstvem vyjádřil, že je rád, že pokračujeme, a to bylo nejzásadnější,“ popisoval Saňák.

Sigma teď bude hrát o ukončení mimořádně nepříznivé série. „Ta šňůra 15 soutěžních utkání, kdy jsme jen dvakrát vyhráli, na nás spadla a naším úkolem je napnout všechny síly. Kdo ví, jak tu můžu být dlouho, jestli to bude týden, dva, dva roky, to nikdo neví. Fotbal je takový, nikdy nevíte. Naší povinností pro fanoušky, pro klub je napnout veškeré síly, abychom se z toho dostali,“ plánuje nástupce odvoleného Václava Jílka.

Jak chce přivést tým k obratu a výhrám, Jiří Saňák neprozradil. „Nebudu prozrazovat věci, co chystáme, protože musíme vyladit každý detail. Kluci fotbal hrát umí, umí dávat góly. Z jakéhokoliv neúspěchu se musí dostat to, že tým bude vybalancovaný do defenzivy. Měli jsme dvě šance v prvním poločase v Českých Budějovicích, dát je, tak tady dnes nestojíme. Fotbal je v tomhle hezký,“ uzavřel Saňák.

První ligový zápas pod vedením Jiřího Saňáka čeká Sigmu v sobotu doma s pražskými Bohemians.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 27. 2. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 22 19 2 1 55:15 59 2. Slavia 22 17 4 1 46:17 55 3. Plzeň 22 14 3 5 52:26 45 4. Slovácko 22 10 5 7 30:26 35 5. Ostrava 22 9 4 9 31:26 31 6. Mladá Boleslav 22 8 5 9 37:37 29 7. Liberec 22 7 8 7 34:34 29 8. Olomouc 22 8 5 9 29:29 29 9. Teplice 22 7 7 8 23:24 28 10. Bohemians 1905 22 6 7 9 18:29 25 11. Jablonec 22 5 9 8 29:35 24 12. Hr. Králové 22 5 8 9 23:32 23 13. Pardubice 22 6 5 11 21:30 23 14. Zlín 22 4 6 12 26:49 18 15. Č. Budějovice 22 5 2 15 22:47 17 16. Karviná 22 4 4 14 22:42 16