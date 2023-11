‚Tlak už byl enormní, někdy jsem to ani nechápal.‘ Trenér Šilhavý končí na lavičce národního týmu

Trenér Jaroslav Šilhavý u české reprezentace pokračovat nebude. Po posledním kvalifikačním zápase o postup na EURO 2024 proti Moldavsku prohlásil, že to byl jeho poslední zápas na lavičce národního týmu.https://t.co/L8JxeLsbpI — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 20, 2023 Trenér Jaroslav Šilhavý navzdory postupu českých fotbalistů na mistrovství Evropy oznámil, že u národního mužstva se současným realizačním týmem končí. Dvaašedesátiletý kouč v rozhovoru s Českou televizí po vítězství 3:0 nad Moldavskem v závěrečném kvalifikačním utkání v Olomouci řekl, že čelil enormnímu tlaku, kterému někdy ani nerozuměl. Aktualizováno Olomouc 23:19 20. 11. 2023 (Aktualizováno: 23:46 20. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Šilhavého pozice byla v ohrožení už po říjnové porážce 0:3 v Albánii, po níž ho výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) ve funkci podržel. Upravil mu však smlouvu, která vyprší 30. listopadu. Její součástí je oboustranná opce. Předchozí kontrakt měl trenér do konce kvalifikačního cyklu s automatickou opcí na závěrečný turnaj v případě postupu.

Čeští fotbalisté postupují na mistrovství Evropy. Moldavsko, které dohrávalo v deseti, porazili 3:0 Číst článek

„Přestože teď máme radost, tak už před zápasem jsme se rozhodli, že pokračovat nebudeme. Oznámil jsem to (předsedovi FAČR) Petru Fouskovi. Tlak už byl enormní, někdy jsem to ani nechápal. I to přispělo k našemu rozhodnutí,“ řekl Šilhavý, který reprezentaci vedl od září 2018.

Nástupce Karla Jarolíma národní mužstvo pozvedl. Někdejší reprezentační asistent předloni nečekaně došel s týmem na minulém evropském šampionátu až do čtvrtfinále. S mužstvem také postoupil do elitní divizi A Ligy národů, odkud ale Češi následně sestoupili.

Reprezentace naopak neprošla na mistrovství světa, výkonný výbor i tak s Šilhavým vloni na jaře prodloužil smlouvu.

„Je potřeba trenérovi Šilhavému poděkovat za to, že dovedl mužstvo na evropský šampionát, a za veškerou práci, kterou v posledních pěti letech pro fotbalovou asociaci odvedl. Zejména za povedené Euro 2020 a postup do čtvrtfinále i úspěšnou Ligu národů a účast ve skupině A,“ řekl Fousek.

„Situace je čerstvá, teď ji budeme řešit ve výkonném výboru. O novém trenérovi budeme jednat, nepředpokládám ale, že bychom o něm rozhodli už během úterního zasedání výkonného výboru,“ dodal šéf FAČR.

Trenér Jaroslav Šilhavý po postupu na EURO oznámil, že zápas proti Moldavsku byl jeho posledním na lavičce české reprezentace. Trenére, děkujeme! pic.twitter.com/5K1XoJaIxF — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 20, 2023