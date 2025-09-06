‚Je úleva, že mohu odjet domů.‘ Cyklistu Frooma po těžkém pádu v tréninku propustili z nemocnice

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome osm dnů po těžkém pádu při tréninku v jižní Francii a několika zlomeninách opustil vojenskou nemocnici v Toulonu. Čtyřicetiletý britský cyklista se bude doma zotavovat po natržení osrdečníku a ze zlomenin bederního obratle, několika žeber i kolapsu plíce. O ukončení hospitalizace informoval na síti X.

Froome měl těžkou nehodu 28. srpna. Jeho manželka později řekla, že si natrhl i ochranný vak obklopující srdce, což mohlo ohrozit jeho život. „Je to velká úleva, že mohu opustit nemocnici a odjet domů,“ napsal rodák z Keni v pátek večer k fotografii s dcerou z nemocnice.

Vedle čtyř triumfů na Tour má člen týmu Israel-Premier Tech na kontě i dvě celková vítězství na Vueltě a jedno na Giru d'Italia.

Od těžkého karambolu v tréninku v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber, se Froome nedokázal vrátit do někdejší formy.

