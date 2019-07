Slavia by mohla ztratit svou oporu. Obránce Simon Deli má namířeno do belgických Brugg

Mistrovská Slavia by před startem ligy mohla přijít o jednu ze svých největších opor. Obránce Simon Deli z Pobřeží Slonoviny by měl zamířit do druhého týmu loňského ročníku belgické ligy - FC Bruggy. Předseda představenstva už se se stoperem loučil na twitteru.

Praha 8:59 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít