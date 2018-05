Sir Alex Ferguson skončil v nemocnici. Hospitalizován byl kvůli krvácení do mozku

Legendární fotbalový trenér Alex Ferguson se podrobil naléhavé operaci kvůli krvácení do mozku. Manchester United vedl 26 let do května 2013, kdy se rozhodl odejít do sportovního důchodu. Klubu pomohl získat 38 trofejí. United v prohlášení uvedli, že zákrok proběhl v pořádku a šestasedmdesátiletý Skot stráví nějaký čas na jednotce intenzivní péče.

