Co stojí za úspěchem Líšně? Klub patří k nejlepším, nejlepší střelec soutěže rozváží ovoce a zeleninu

Pochází odtud bývalá přední tenistka Lucie Šafářová nebo třeba známé traktory Zetor. A stále častěji proslavuje brněnskou čtvrť Líšeň také tamní fotbalový tým z druhé nejvyšší domácí soutěže. Zřejmě nejvíc od roku 2007, kdy se ještě jako divizní celek dostal do hlavních zpráv snad všech českých televizí po senzačním vyřazení Slavie v domácím poháru. Brno 17:35 6. prosince 2020

Nejenom fotbalisté Slavie by si teď zřejmě dali mnohem větší pozor na tým z brněnské Líšně, který zažívá druhou sezónu ve druhé nejvyšší soutěži. A po podzimní části skončí jen dva body za vedoucím Hradcem Králové.

Přestože třeba předseda klubu Karel Hladiš v létě před začátkem ligy přiznával: „Druhý rok je vždy nejhorší, máme z toho samozřejmě strach. Já určitě.“

Líšeň se ale bát nemusí, snad jen toho, že se bude muset vyrovnávat s odchodem některých fotbalistů, ale s tím trenér Milan Valachovič problém nemá, naopak.

„Začaly nás sledovat prvoligové kluby. Před rokem na nás moc nechodili, ale tím, že jsme na špici druhé ligy, tak nás tato mužstva určitě sledují. Pro nás je to obrovská vizitka, protože já se potom hrozně rád na kluky dívám a budeme jim fandit, ať se do první ligy dostanou,“ přiznává kouč Milan Valachovič, který je smířený s tím, že Líšeň nebude tím největším klubem v regionu, ale spíš tím, který bude slavnější prvoligové Zbrojovce pomáhat s rozvojem talentovaných fotbalistů.

„Určitě si myslím, že na vrcholu regionu by měla být Zbrojovka... i historicky a tradičně,“ ujišťuje Valachovič.

Rozvoz ovoce a zeleniny

Vždyť třeba na zápasy ve všední den si berou hráči Líšně dovolenou, kromě fotbalu mají nejrůznější zaměstnání, třeba nejlepší střelec druhé ligy Jaroslav Málek jezdí s dodávkou.

„Rozváží ovoce a zeleninu. V 11 hodin nám začíná dopolední trénink a on mi napíše: ‚Trenére, stojím ještě v koloně. Prosím vás, přijdu o pět minut později.‘“ usmívá se trenér Líšně.

„Já jsem tu skoro nejstarší, je mi 29 let a ostatní kluci nehráli ani druhou ligu, takže jsou natěšení,“ doplňuje ho nejlepší střelec soutěže Málek.

„Postavili jsme to na obrovské motivaci a hladovosti hráčů, kteří chtějí něco dosáhnout, protože ti kluci ještě před půl rokem rokem hráli třetí ligu, máme tam kluka, který přišel z divize. Postavili jsme to na hladovosti a mládí a myslím, že s tímto jsme tu slavili to druhé místo,“ dodává Valachovič, co také stojí za úspěchem líšeňských fotbalistů, kteří jsou po podzimu druzí v tabulce, jen dva body od jediné postupové příčky do nejvyšší domácí soutěže.