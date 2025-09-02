Beran mění Jablonec za Olomouc. Sigma kromě reprezentačního záložníka přivedla i Ghaliho z Liberce
Fotbalový klub Sigma Olomouc dotáhla překvapivý přestup záložníka Michala Berana z Jablonce. Pětadvacetiletý nováček v nominaci národního týmu podepsal na Hané smlouvu do roku 2030. Účastník Konferenční ligy to oznámil na webu.
Sigma uvedla, že Beranův transfer je největší v historii klubu. Podle spekulací médií by se mohla přestupová částka vyšplhat s bonusy až na tři miliony eur (73 milionů korun).
Nejdražším přestupem v rámci české ligy je dosud obchod mezi Plzní a Slavií, která loni vykoupila útočníka Tomáše Chorého za zhruba 75 milionů korun.
Olomouc během pár hodin oznámila druhou velkou posilu, z Liberce dorazil Nigerijec Ahmad Ghali a podepsal tříletou smlouvu s opcí na další rok. Klub stihne oba dopsat na soupisku pro evropské poháry před úterní uzávěrkou.
Sigma přivedla v létě do středu zálohy Dominika Janoška a Davida Tkáče, Beran je však nejvýraznější posilou. Pracovitý středopolař byl poprvé v kariéře povolán do reprezentačního A-týmu, na pondělním srazu ale vydržel jen pár hodin a odpoledne zamířil vrtulníkem do Olomouce.
K reprezentaci, která se chystá na zápas kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a přípravný duel se Saúdskou Arábií, se nyní znovu připojí.
Šesté angažmá v Česku
Odchovanec Slovácka si zahraje českou ligu už za šestý klub. Postupně působil v Liberci, Slavii, Pardubicích, Bohemians 1905 a Jablonci. Na severu Čech na sebe upozornil v minulé sezoně, kdy mu s týmem těsně unikla čtvrtá příčka a účast v evropských pohárech.
V aktuálním ročníku Jablonec v sedmi kolech neprohrál a v tabulce je třetí o dva body před Olomoucí, i proto je Beranův přestup překvapením.
Pětadvacetiletý krajní obránce nebo záložník Ghali po příchodu z Trenčína odehrál v Liberci za tři a půl roku 85 ligových utkání, v nichž dal pět gólů. Nyní si poprvé v kariéře vyzkouší evropské poháry.
Debut v novém působišti si obě posily mohou odbýt 13. září v ligovém zápase v Plzni. Do hlavní fáze Konferenční ligy vstoupí Sigma 2. října utkáním na hřišti favorizované Fiorentiny.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|9
|19
|2.
|Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|10
|17
|3.
|Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|6
|15
|4.
|Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|2
|13
|5.
|Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|2
|13
|6.
|Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|8
|12
|7.
|Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|4
|12
|8.
|Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|-1
|8
|9.
|Bohemians 1905
|6
|2
|1
|3
|4:8
|-4
|7
|10.
|Hradec Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|-3
|6
|11.
|Dukla Praha
|7
|1
|3
|3
|6:9
|-3
|6
|12.
|Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|-5
|5
|13.
|Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|-1
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|-8
|4
|15.
|Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|-7
|3
|16.
|Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|-9
|2