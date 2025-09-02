Beran mění Jablonec za Olomouc. Sigma kromě reprezentačního záložníka přivedla i Ghaliho z Liberce

Fotbalový klub Sigma Olomouc dotáhla překvapivý přestup záložníka Michala Berana z Jablonce. Pětadvacetiletý nováček v nominaci národního týmu podepsal na Hané smlouvu do roku 2030. Účastník Konferenční ligy to oznámil na webu.

Michal Beran v dresu Jablonce

Michal Beran v dresu Jablonce | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: ČTK

Sigma uvedla, že Beranův transfer je největší v historii klubu. Podle spekulací médií by se mohla přestupová částka vyšplhat s bonusy až na tři miliony eur (73 milionů korun).

Nejdražším přestupem v rámci české ligy je dosud obchod mezi Plzní a Slavií, která loni vykoupila útočníka Tomáše Chorého za zhruba 75 milionů korun.

Olomouc během pár hodin oznámila druhou velkou posilu, z Liberce dorazil Nigerijec Ahmad Ghali a podepsal tříletou smlouvu s opcí na další rok. Klub stihne oba dopsat na soupisku pro evropské poháry před úterní uzávěrkou.

Sigma přivedla v létě do středu zálohy Dominika Janoška a Davida Tkáče, Beran je však nejvýraznější posilou. Pracovitý středopolař byl poprvé v kariéře povolán do reprezentačního A-týmu, na pondělním srazu ale vydržel jen pár hodin a odpoledne zamířil vrtulníkem do Olomouce.

K reprezentaci, která se chystá na zápas kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a přípravný duel se Saúdskou Arábií, se nyní znovu připojí.

Šesté angažmá v Česku

Odchovanec Slovácka si zahraje českou ligu už za šestý klub. Postupně působil v Liberci, Slavii, Pardubicích, Bohemians 1905 a Jablonci. Na severu Čech na sebe upozornil v minulé sezoně, kdy mu s týmem těsně unikla čtvrtá příčka a účast v evropských pohárech.

V aktuálním ročníku Jablonec v sedmi kolech neprohrál a v tabulce je třetí o dva body před Olomoucí, i proto je Beranův přestup překvapením.

Pětadvacetiletý krajní obránce nebo záložník Ghali po příchodu z Trenčína odehrál v Liberci za tři a půl roku 85 ligových utkání, v nichž dal pět gólů. Nyní si poprvé v kariéře vyzkouší evropské poháry.

Debut v novém působišti si obě posily mohou odbýt 13. září v ligovém zápase v Plzni. Do hlavní fáze Konferenční ligy vstoupí Sigma 2. října utkáním na hřišti favorizované Fiorentiny.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 2. 9. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Sparta 7 6 1 0 16:7 9 19
2. Slavia 7 5 2 0 15:5 10 17
3. Jablonec 7 4 3 0 9:3 6 15
4. Olomouc 7 4 1 2 5:3 2 13
5. Zlín 7 4 1 2 10:8 2 13
6. Plzeň 7 3 3 1 15:7 8 12
7. Karviná 7 4 0 3 12:8 4 12
8. Liberec 7 2 2 3 9:10 -1 8
9. Bohemians 1905 6 2 1 3 4:8 -4 7
10. Hradec Králové 7 1 3 3 8:11 -3 6
11. Dukla Praha 7 1 3 3 6:9 -3 6
12. Slovácko 7 1 2 4 4:9 -5 5
13. Ostrava 5 1 1 3 4:5 -1 4
14. Mladá Boleslav 6 1 1 4 11:19 -8 4
15. Teplice 6 1 0 5 6:13 -7 3
16. Pardubice 6 0 2 4 6:15 -9 2

