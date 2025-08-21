ŽIVĚ: Fotbalisté Olomouce se představí na půdě Malmö. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartují své působení v play-off Evropské ligy na půdě švédského Malmö. Pokud Olomouc proti švédskému celku uspěje, čeká ji ligová fáze Evropské ligy. Utkání začíná v 19.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Web iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.

Sigma se díky vítězství v domácím poháru vrací na evropskou scénu po sedmi letech.

Pokud proti švédskému mistrovi uspěje, čeká ji ligová fáze Evropské ligy, v opačném případě se přesune do Konferenční ligy. Zápas v Malmö začne v 19.00.

