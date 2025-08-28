ŽIVĚ: Fotbalisté Sigmy Olomouc přivítají v odvetě Malmö. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Fotbalisté Sigmy Olomouc se proti Malmö pokusí v Evropské lize o malý zázrak poté, co před týdnem v úvodním duelu ve Švédsku utrpěli vysokou porážku 0:3. Pokud neuspějí, přejdou do Konferenční ligy. Utkání začíná v 18.30 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Web iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.
Sigma k postupu v Evropské lize potřebuje dosáhnout na největší obrat v pohárech v klubové historii a zároveň se proti švédskému mistrovi pokusí po dvou soutěžních duelech bez vstřelené branky skórovat.
Coby vítěz domácího MOL Cupu měla Olomouc už před vstupem do kvalifikace jistou účast v ligové fázi pohárů. V případě neúspěchu v Evropské lize přejde do základní části Konferenční ligy.
ONLINE: SK Sigma Olomouc - Malmö FF v podrobné online reportáži
Číst článek
Od zavedení skupin Hanáci dosud hlavní fázi soutěží UEFA nehráli. Na Andrově stadionu začne zápas v 18.30.
Za účast v ligové části Evropské ligy je prémie 4,31 milionu eur (106 milionů korun), za Konferenční ligu pak 3,17 milionu eur (78 milionů korun).