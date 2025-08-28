Už nemáme co ztratit, zní z Olomouce před odvetou s Malmö v Evropské lize. Soupeř má tři góly k dobru
Na stadion Sigmy Olomouc se po sedmi letech vrací Evropská liga. Hanáci budou sice proti švédskému Malmö odvracet třígólové manko z prvního utkání, před plným stadionem se ale budou chtít domácím příznivcům ukázat v dobrém světle. Navzdory výsledku z minulého týdne a zjevné kvalitě severského soupeře.
„Je to pro nás pro všechny svátek, pro celý A-tým, pro celý klub i pro fanoušky. Bez boje se vzdávat nebudeme. Je jasné, jakou míru kvality mají, protože to ukázali už v prvním zápase. Jakmile uděláte chybičku, tak vás ztrestají. Asi těžko se najednou obraz hry překlopí tak výrazně na druhou stranu,“ je si trenér Sigmy Tomáš Janotka vědom kvalit soupeře z Malmö se sedminásobným rozpočtem oproti Olomouci.
Poslechněte si, co říká trenér fotbalové Olomouce Tomáš Janotka před odvetou v Evropské lize
Otázkou zůstává, s čím s výsledkem 3:0 v zádech Švédi na Hanou přijedou.
„Pro nás by byla výhoda, kdyby sem přijeli s tím nastavením, že sem jedou na výlet a mají to v kapse. Nemyslím si to ale, ten tlak na klub je velký poté, co vypadli z Ligy mistrů. Konferenční ligu by určitě v jejich klubu nikdo nebral,“ přemýšlí Janotka o tom, zda Malmö v dané situaci postaví silnou sestavu a odehraje utkání opravdu naplno.
„Mohla by tam být nějaká míra podcenění, ale neočekávám, že by oni přijeli sem hrát nějaký hurá fotbal a extra nás napadali. Budou asi hrát ze zabezpečené obrany. Přijedou s tím, že to budou chtít v klidu dohrát, protože čas hraje s nimi,“ tuší Janotka.
Cenné zkušenosti
Za Sigmu v Malmö nastoupilo osm hráčů základní sestavy bez jakýchkoliv zkušeností s Evropských pohárů. Zda jim první odveta rozváže nohy se uvidí.
„Po tom výsledku už nemáme co ztratit. To, že si to prožili, tak jim dodá míru lehké zkušenosti do dalších zápasů. Oni jich ale potřebují dvacet, projet takto třeba dvě, tři sezony v Evropě, aby se dokázali v rámci svého sebevědomí chovat, jak je třeba. Jsem vděčný za to, že ty zápasy máme, protože to jsou výzvy, které hráče posouvají,“ přemítá trenér Olomouce Tomáš Janotka.
Jeho svěřenci ale i v případě neúspěchu budou mít minimálně šest dalších příležitostí v konferenční lize, jak zmíněné zkušenosti posbírat. Utkáni s Malmö startuje v 18.30 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
