Věřím, že to nebude jako v prvním zápase, přeje si trenér Slavie Trpišovský před duelem s Feyenoordem

Fotbalisté Slavie odehrají ve čtvrtek předposlední utkání ve skupině Evropské konferenční ligy. Český šampion si v případě, že zvítězí nad Feyenoordem a Haifa zároveň remizuje s Unionem Berlín, zajistí minimálně druhé místo ve skupině a tím i účast v jarní vyřazovací fázi. Feyenoord ale v prvním zápase Slavii nedal šanci. Praha 16:26 24. listopadu 2021

Slavie má šanci s předstihem postoupit do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy, musí ale vyhrát nad Feyenoordem a zároveň Haifa musí remizovat Unionem Berlín.

Trenér Jindřich Trpišovský je pevně přesvědčený o tom, že odvetné utkání bude úplně o něčem jiném, než zápas v Nizozemsku.

Tehdy označil výkon svých svěřenců za jeden z nejhorších. Jiný bude duel hlavně kvůli prostředí, myslí si zkušený kouč, který spoléhá na výhodu domácího stadionu.

„Jsem pevně přesvědčen, že to bude jiný zápas než v Rotterdamu. My ten zápas neodehráli hlavně v prvním poločase moc dobře. Feyenoord na nás naopak vlítnul, hrál tak, jak jsme měli hrát my. Teď hrajeme doma, Feyenoord hraje ve venkovních zápasech trochu jinak. Věřím, že náš výkon bude o 100 procent lepší než v prvním zápase, že se prosadíme svou hrou, že vnutíme Feyenoordu svůj způsob hry. Že to nebude naopak jako v prvním zápase,“ řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský.

Taktická bitva

Feyenoord venku více brání, hraje ze zabepečené obrany, ze které pak vyráží do rychlých protiútoků. I proto Jindřich Trpišovský očekává spíše taktickou bitvu, než pohledný fotbal.

„Z těch zápasů, co jsem viděl, hraje Feyenoord trochu jinak ve venkovních utkáních než v domácích. Chce si otevírat prostor pro rychlé protiútoky, takže hraje víc ze zabezpečené obrany. I když se utkají dva ofenzivní týmy, což napovídají dlouhodobá čísla, tak v začátku utkání se nejspíš budeme snažit dostat do jejich obrany. Myslím si, že se nikam moc nepoženou. Zápas bude probíhat podobně jako druhý poločas v Rotterdamu, kde jsme doháněli dvougólové manko,“ přemítal Trpišovský.

Na druhou stranu proti sobě budou stát velice ofenzivní týmy, za které mluví statistiky. Hráči Feyenoordu vyslali na branku v celé Evropské konferenční lize nejvíce střel. Slávisté se zase můžou opřít o formu jak útočníka Jan Kuchty tak Michaela Krmenčíka. Hrát ale bude pravděpodobně první jmenovaný.

Zápas proti Feyenoordu začne v 18.45 minut a stanice Radiožurnál z něj nabídne živé vstupy. Celý přímý přenos vysílá stanice Radiožurnál Sport.