Asi nejhorší soupeř, připouští před duelem s Panathinaikosem kapitán pražské Slavie Holeš

Jedenáct zápasů, devět vítězství. Bilance fotbalistů Panathinaikosu Atény proti týmům ze samostatného Česka je výmluvná.

Spartu nepustil Panathinaikos do Ligy mistrů dokonce dva ročníky za sebou, k tomu ji dvakrát porazil i v sezoně, kdy v posledním předkole dvakrát porazil Slavii.

„Vynikající mužstvo a výsledky, kterých každý rok dosahují, nejsou náhoda,“ říkal tehdejší kapitán červenobílých Pavel Kuka k aténskému klubu, který v Poháru UEFA vyzrál i na Liberec a Mladou Boleslav.

Celkem Panathinaikos proti týmům ze samostatného Česka odehrál jedenáct zápasů, hned v devíti zvítězil a v jediném prohrál. Ale to už je všechno celkem dávno, třináct let a víc, pak totiž přišel propad slavné značky.

„Bylo to v roce 2012 po ohromné kritice a valilo se to na majitele. On se rozhodl, že akcie předá fanouškům a udělalo se sdružení. Najednou klub neměl prostředky, které byly neomezené. Já bych to dnes přirovnal ke Spartě,“ vysvětluje bývalý trenér Sparty i Panathinaikosu Zdeněk Ščasný.

Řecký klub pak dostal za porušení finančních pravidel i trest na tři roky bez evropských pohárů. Nakonec se do nich dnes vrací po pětileté pauze – znovu s ambicemi a znovu jako soupeř, na kterého se Češi netěší.

„Mají tam výborné individuality a čeká nás asi nejhorší soupeř, kterého jsme mohli dostat,“ myslí si Tomáš Holeš, dnešní kapitán Slavie, která nastoupí proti Panathinaikosu v 19 hodin.

Ve stejnou dobu vyběhne také Slovácko k utkání předkola Evropské ligy na stadionu Fenerbahce Istanbul.

V kombinovaném přenosu může obě utkání naladit v přímém přenosu na stanici Radiožurnál Sport a nebo sledovat podrobnou ONLINE reportáž.