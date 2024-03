Zničilo to celý zápas, litoval Provod rozhodnutí o vyloučení Holeše. Trenér Trpišovský ocenil bojovnost

Fotbalisté Sparty ani Slavie si čtvrtfinále Evropské ligy nezahrají. Letenští po domácí prohře 1:5 s Liverpoolem schytali debakl i v Anglii – tentokrát 1:6. Taky slávisté s AC Milán podruhé prohráli, v Edenu svému soupeři podlehli 1:3. Klíčový moment zápasu přišel poté, co byl v prvním poločase ještě za nerozhodného stavu vyloučený kapitán Pražanů Tomáš Holeš. Praha 7:10 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Provod (17) se diví, že jeho spoluhráč Tomáš Holeš obdržel červenou kartu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ani druhý osmifinálový zápas Evropské ligy proti AC Milán fotbalisté Slavie nedohráli v plném počtu. Odveta v Edenu brzy skončila pro kapitána Holeše, Pražané nakonec slavnému soupeři podlehli 1:3, a v tomto ročníku soutěže skončili.

Na světelné tabuli svítila 20. minuta a slávista Holeš ve středu hřiště v souboji přišlápl kotník hostujícímu Davidemu Calabriovi. Rozhodčí Glenn Nyberg po dlouhé konzultaci s asistentem u videa zamířil k monitoru a po zhlédnutí ukázal domácímu kapitánovi červenou kartu.

„Samozřejmě jsem ten zákrok viděl, Tomáš Holeš mu stoupl na nohu, ale protože ležel pod ním a couval, nebyl to žádný zákrok, tak to ten hráč samozřejmě dobře prodal. Nerozumím vůbec tomu, že rozhodčí byl volaný k VAR. Bohužel to zničilo celý zápas a ten svátek, který jsme si tady chtěli všichni užít,“ mrzelo záložníka Slavie Lukáše Provoda.

Ani doma nedohraje @slaviaofficial v jedenácti. Po došlápnutí na Calabriu byl vyloučen Tomáš Holeš. 🟥 pic.twitter.com/GppjC17eSa — ČT sport (@sportCT) March 14, 2024

Pražané tak proti AC Milán vydrželi v plném počtu o šest minut kratší dobu než v úvodním vzájemném duelu na San Siru, kde byl vyloučený obránce Diouf a slávisté nakonec prohráli 2:4.

„V podstatě se připravujete hodiny u videa, situace 11 na 11, jak to bude a pak je vše jinak. Celý plán je pryč a zase se vracíte do toho, co bylo v Miláně. Je složité to skousnout,“ přiznal Jindřich Trpišovský.

Tak zase příště

Slávistický trenér o Holešově zákroku na Calabriu krátce poté u postranní čáry mluvil i s kanonýrem AC Milán Olivierem Giroudem.

„Holeš si kryl si balon, byl zády k tomu hráči. Spíš jsme se bavili o tom, že nechápeme, co tam hledal. Jsem rád, jak se s tím tým vyrovnal, dali jsme tři góly AC Milán a navíc v deseti. O to víc jsme zklamaní. Doufám, že se v dalším roce dočkáme třeba nějakého velkého dvojzápasu a strávíme více času v jedenácti hráčích,“ přeje si kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Na rozdíl od obou pražských S se ve čtvrtek dařilo v Evropské konferenční lize Plzni. Viktoria po základní hrací době i prodloužení remizovala se Servette Ženeva, stejně jako ve Švýcarsku, 0:0 a postup do čtvrtfinále vybojovala v penaltovém rozstřelu.