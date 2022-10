Čekám, že tým bude držet při sobě, ale bylo to naopak, mrzelo trenéra Priskeho po debaklu se Slavií

Bída, zmar a ostuda. Taková slova nacházeli fanoušci fotbalové Sparty po nedělním derby, které letenští prohráli vysoko 0:4. Po sérii vítězství je tak Sparta zase v nepříjemné situaci.

Úvod utkání byl vlažný, ale po nikterak nebezpečném odkopu Oscara poslal Martin Vitík pomalou přihrávku svému brankáři, čehož s přehledem využil Václav Jurečka. Od té chvíle se hra Sparty kvalitou ani neblížila slávistům.

„Jsem zklamaný v tom jak jsme zareagovali. Slavia nás od té chvíle jasně přehrávala, hlavně fyzicky. Samozřejmě, že chyba se může stát v jakémkoli zápase. Ale pak čekám, že tým bude držet při sobě a navzájem si hráči pomůžou z těžkých situací. Ale ono to bylo naopak. Z toho jsem nejvíc zklamaný, jak jsme na tu situaci reagovali,“ řekl po utkání sparťanský kouč Brian Priske.

Převahu slávistů ještě v první půli zúročil postupně Jakub Hromada, Lukáš Masopust a Peter Olayinka. Druhý poločas se pak už dohrával ve volnějším tempu.

Bez střel a šancí

Sparta za celý zápas ani jednou nevystřelila na branku, nevytvořila si šanci a nebyla nebezpečná ani ze standardních situací, přesto kouč Brian Priske ve své hráče důvěru neztratil.

Slavia rozdrtila Spartu 4:0 a ovládla derby. O vítězství rozhodla gólovou smrští v prvním poločase Číst článek

„Jsem si stoprocentně jistý, že jdeme po správné cestě, stoprocentně jistý. Prohráli jsme velký zápas, bolestivě a ostudně. Vidím hráče každý den, vidím čeho jsou schopní. Musíme přijmout, že to nepředvádíme, když to potřebujeme nejvíc. Zklamali jsme sebe i fanoušky, jejich kritiku plně přijímáme,“ citoval kouše Sparty Radiožurnál.

Taková slova už Priske použil několikrát. Spartě zkrátka od začátku sezony ve velkých zápasech vždy něco chybí. Ať už to byl dvojzápas s Vikingem Stavanger, ligové utkání s Ostravou nebo nedělní derby.

„Je to o výsledcích, ale moje práce je se soustředit nejen na výsledky. Všechno to je o kvalitě a určitém způsobu bezohledné hry. Já vidím skupinu hráčů, která se nechá ovlivnit průběhem zápasu, která nepřevezme iniciativu v těžkých momentech. Slavia se na nic neohlížela a dřela. Mám tu partu dobrých kluků, ale když začnou být věci těžké, musíme být silnější a kompaktnější. To je věc, kterou určitě můžeme zlepšit,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske po nevydařeném derby, které Sparta prohrála s domácí Slavií 0:4.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 24. 10. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 12 10 2 0 26:8 32 2. Slavia 13 9 1 3 40:12 28 3. Sparta 13 6 5 2 24:15 23 4. Hr. Králové 13 7 2 4 17:12 23 5. Bohemians 1905 13 5 4 4 22:19 19 6. Olomouc 13 5 3 5 18:14 18 7. Liberec 13 5 3 5 18:16 18 8. Brno 12 5 2 5 20:24 17 9. Ml. Boleslav 13 4 4 5 20:20 16 10. Slovácko 13 4 4 5 17:22 16 11. Č. Budějovice 13 4 3 6 14:24 15 12. Ostrava 13 3 5 5 18:19 14 13. Jablonec 13 3 4 6 18:22 13 14. Teplice 13 3 4 6 19:30 13 15. Zlín 13 2 6 5 13:20 12 16. Pardubice 13 2 0 11 9:36 6