‚Jude Slavie‘ nebo urážky Františka Straky. Začnou za pokřikování na stadionech padat tresty?

Když se při pondělním zápase Sparty se Zlínem ozval z kotle letenských fanoušků pokřik „Jude Slavie“, jenž byl namířen proti konkurentovi z Vršovic, větší skupina příznivců ho přehlušila pískotem. Historie tohoto skandování sahá až do první republiky. Sparťané tím tehdy reagovali na chamtivé jednání funkcionářů sešívaných. Seriál Praha 15:21 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Sparty při zápase se Zlínem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Jeden z významných členů tehdy řekl: ‚Hrajete s Angličany, pojistěte si utkání proti dešti a přemluvte Angličany a hrajte v pondělí.‘ V neděli pršelo, Slavie přemluvila soupeře a dostala peníze od pojišťovny. V pondělí nepršelo, hrálo se a Slavie dostala peníze od diváků. Naneštěstí příští týden hrála na Spartě,“ popisuje fotbalový historik Vladimír Zápotocký.

Právě na Spartě se tehdy v roce 1923 poprvé objevilo skandování, které časem získalo jiné významy. Proto vadí víc lidem než jen oněm sparťanům, kteří na něj v zápase se Zlínem zareagovali pískotem.

Antisemitské skandování

„Pokřik je podle mě jednoznačně antisemitský. Termínem ‚Jude‘ se bezprostředně odkazuje k perzekuci Židů za druhé světové války, a pokud to někdo používá, vztahuje se k tomu. Jako by měl stejný náhled jako ti, kteří hvězdy s nápisem ‚Jude‘ Židům dávali a poté je deportovali do vyhlazovacích táborů “ řekl už před časem Českému rozhlasu ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bude disciplinární komise trestat za pokřiky fotbalových fanoušků na stadionech?

Někteří fanoušci to nicméně takhle nevnímají. Tvrdí, že obecně urážlivé pokřiky berou jako vymezení se vůči rivalovi. Přijímají i hanlivé skandování vůči vlastnímu klubu.

„Opakovaně jsme řešili, jestli se jedná o trestný čin stejně jako u podobných pokřiků vůči jiným týmům,“ říká expert na problematiku fotbalových fanoušků z ministerstva vnitra Lubomír Janků. „Ke stíhání zatím nedošlo. Fanouškovská skupina nespadá do okruhu osob, vůči kterým trestní zákoník předpokládá nenávist,“ dodává.

Pokřiky řeší i kluby

Podle fotbalových norem ale takové projevy trestné být můžou. Ligová disciplinární komise ve čtvrtek za vulgární skandování fanoušků Slavie na adresu karvinského trenéra Františka Straky udělila klubu pokutu 100 tisíc korun a podmínečně uzavřela Tribunu Sever na dva zápasy.

Fanoušci Slavie vulgárně uráželi trenéra Straku i jeho rodinu. ‚Stydím se,‘ omlouvá se Tvrdík Číst článek

Další nevhodné pokřiky slávistů i sparťanů bude komise řešit na příštím zasedání. V minulosti přitom podobné případy leckdy opomíjela.

„Jednoznačně vnímáme, že to není jednoduchá situace. Každý takový moment může vést k disciplinárnímu řízení,“ říká za disciplinární komisi mluvčí Štěpán Hanuš.

Proti urážlivým pokřikům svých fanoušků vystupují také někteří kluboví funkcionáři. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se vůči nim vymezil na Twitteru, ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík to udělal na tiskové konferenci po zmiňovaném duelu se Zlínem. „Je to vážné téma, víme o tom a jako klubu se nám to nelíbí,“ řekl.

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Jmenem klubu se omlouvam rodine Frantiska Straky. Stydim se. Vcerejsi sproste urazky na adresu manzelky a deti nepatri nejen k jakemukoliv sportu, ale do jakekoliv spolecnosti. 32 940