Z toho mohla být občanská válka, říká expert Horváth o sporném gólu Slavie v derby. Spartě zbývá pohár

Derby pražských „S“ v Edenu, zápas týmů bojujících o druhé místo nebo snaha Dukly zachovat si šanci na vyhnutí se baráži. Třetí kolo nadstavbové části fotbalové Chance ligy nabídlo zajímavé momenty a tím nejvíce probíraným byl rozhodující gól Slavie v zápase se Spartou. Podle experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha bylo dobře, že o titulu už bylo dávno před posledním derby sezony rozhodnuto. Praha 12:25 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie vyhráli poslední letošní derby se Spartou díky gólu Oscara Dorleyho | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Mistrovská Slavia porazila Spartu 2:1 a nejvíc se po derby mluví o rozhodujícím gólu domácích. Zatímco jedna část fotbalové veřejnosti tvrdí, ze záložník Oscar ho dal rukou, podle té druhé to ani z opakovaných záběrů není jasné. Co si myslíte vy?

Já bych to hrozně rád rozsoudil, ale neviděl jsem ani jeden záběr, že by to ruka byla. Tím, že to nebylo nikde přesně vidět, tak gól musel platit. Sporné je to ale velmi a jsem rád, že to nerozhodlo o titulu, protože by z toho mohla být občanská válka. Takhle je to jen nepříjemnost pro sparťany, že nezískali ten plusový bod. Nedokážu ale rozsoudit, jestli to ruka byla, anebo ne.

Sparta, která v uplynulých svou sezonách slavila ligový titul, teď ztrácí na Slavii už 25 bodů. Čemu přičítáte tak výrazný propad?

Je to hodně podobné jako na podzim, kdy měla Sparta krizi a měsíc a půl nevyhrála, a teď se jim to stalo znova. Před nadstavbou tam byl ještě optimismus do sparťanských řad, ale nadstavba jednoznačně nevychází a ani ten bod na Slavii by to nezměnil. Jediné, jak se z toho Sparta může vylízat, je výhra ve středu v poháru s Olomoucí. To bude rozhodující zápas pro Spartu.

Ostravský Baník vyhrál 2:1 v Plzni a na druhou Viktorii se bodově dotáhl. Hostům přitom na západě Čech kvůli trestu nebo zranění chyběla řada důležitých hráčů. Překvapilo vás, jak si s tím Baník poradil?

Musím říct, že jsem viděl krásný zápas, asi nejhezčí za poslední měsíc v naší lize. Obě mužstva podala výborný výkon, Plzeň chtěla Baník porazit, ale Ostrava, která nebyla v kompletním složení, tak předvedla výborný výkon. Vypíchl bych jedno jméno a to je David Liška, který nastoupil k prvnímu ligovému zápasu v sezoně, tak přestože měl dlouhou pauzu, držel Baník hodně vzadu a předvedl fantastický výkon. Skvělý zápas se špatným koncem pro Plzeň.

Jablonec porazil Olomouc jasně 4:0 a dvě kola před koncem sezony ztrácí na čtvrtou Spartu už jen dva body. Má podle vás na to, dostat ještě Pražany pod sebe?

Špatná zpráva pro Spartu je, že myslím, že má. Jablonec je rozjetý, hrajou velmi dobře a teď dali Olomouci čtyři góly. Ty dvě kola budou chtít Spartu potrápit.

V dobrých výkonech pokračuje pražská Dukla, která vyhrála v Mladé Boleslavi a stále tak má šanci vyhnout se baráži na úkor Slovácka. Co říkáte na jarní obrození Dukly?

Dobře posílili. Přišli tři čtyři hráči, co nastupují v základní sestavě, a trochu bych to přirovnal k Jablonci. Dukla neměla co ztratit a teď sahá po tom, aby velmi zdramatizovala boj o baráž. Slovácko bude mít velmi těžkou pozici doma s Duklou, kde se rozhodne o tom, kdo půjde do baráže. Pak zbývá ještě jedno kolo, ale to hraje doma Dukla s Budějovicemi a Slovácko jede do Boleslavi, takže se máme na co těšit i v této části ligy.