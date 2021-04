Kdybychom na postup nemysleli, tak se nedá hrát, burcuje před utkáním s Arsenalem Provod

„Ta útočná řada je celá exkluzivní. Když si vezmu Lacazeta, Obameyanga a takové hráče, tak je opravdu náročné vybrat jednoho,“ zmiňuje záložník Slavie Lukáš Provod největší hvězdy Arsenalu.

A když k Alexandru Lacazettovi a Pierre-Emericku Aubameyngovi přidáte ještě Nicolase Pepeho, jde o tři nejdražší přestupy v historii klubu, který za ně celkem vysázel v přepočtu přes pět miliard korun.

To je suma, ze které by slávisté vyžili několik let a menší ligové kluby možná i celé století.

„Pro nás bude důležité, abychom hráli jako tým a abysme si s těmi individualitami, jaké Arsenal má, pomáhali a díky tomu můžeme uspět,“ přeje si čtyřiadvacetiletý hráč pražského velkoklubu.

Žádné užívání, ale postup

Slávisté nemluví o žádném užívání si souboje se slavným soupeřem, není cítit, že by si přáli hlavně neudělat ostudu. A proč ne. Vždyť si pod trenérem Jindřichem Trpišovským dokázali, že můžou vyřadit Sevillu nebo Leicester a trápit Barcelonu, Chelsea, či Inter Milán.

„Ty zkušenosti jsou pro hráče bonus. Pro nás, jako pro český klub, když bysme přijeli z voleje, tak by ten skok byl obrovský,“ uvědomuje si Trpišovský. Jenže pro slávisty už to tak obrovský skok není, a tak si Lukáš Provod troufne říct.

„Arsenal je obrovský klub s obrovskou historií, všichni ten tým známe a dívali jsme se na něj jako malí kluci. Na druhou stranu my máme za sebou dobré zápasy v Evropě a kdybychom na postup nemysleli, tak se nedá hrát. Stanovili jsme si cíl, že postoupit chceme a kdyby se to povedlo, tak je to z říše snů.“ dodává Provod.

Slávisté by se do semifinále evropských pohárů vrátili po 25 letech. Bojovat o to začnou na stadionu fotbalistů Arsenalu ve čtvrtek večer v 21 hodin. Utkání můžete sledovat ONLINE prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz, nebo naladit stanici Radiožurnál.