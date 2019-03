Hezčí gól dala, ale důležitější ne. Slavistka Kateřina Svitková vyrovnala utkání s Bayernem přesnou trefou

Fotbalistky Slavie rozehrály v Edenu čtvrtfinále Ligy mistryň před rekordní návštěvou nad očekávání. Bavorský velkoklub Bayern Mnichov si z Prahy odváží remízu 1:1, kterou zařídila svým parádním gólem slávistická kapitánka Kateřina Svitková. Praha 13:11 21. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalistky Slavie oslavují s Kateřinou Svitkovou (úplně dole) její gól do sítě Bayernu Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistryň | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Běžela 72. minuta a fotbalistky Slavie už deset minut o gól prohrávaly, když se k míči dostala na útočné polovině Kateřina Svitková. Převzala přihrávku a z více než 30 metrů poslala balon pod břevno. Srovnala tak skóre z první a poslední slávistické střely mířící na bránu.

„Naše manažerka neustále chce, abych střílela z dálky, protože na trénincích to většinou trefuji. A je ze mě na mašli, protože v zápase většinou nevystřelím. Takže jsem ji poslechla a jakmile šel na mě míč, tak jsem věděla, že vystřelím. Celou dobu jsme věděly o tom, že je jejich brankářka celý zápas hodně vysoko. Stále jsme si říkaly, že jakmile budeme mít balón, klidně i na půlce hřiště, tak prostě zkusíme vystřelit. Každá to měla na mysli, jen těch střel bohužel nebylo více,“ popisuje Kateřina Svitková

Gólmanka Barbora Votíková, která svými zákroky Slavii držela celý zápas, dodává: „Já jsem věděla, že bude střílet, protože Kačena má tohle na jistotu, ví, jak to trefit. Já to znám z tréninku, ale už když to trefila, tak jsem pomalu zvedala ruce, protože jsem věděla, že to tam zapadne. Jak míč krásně plaval, tak jsem věděla, že se na to brankářka prostě nevyškrábe.“

„Můj první gól za reprezentační A-tým jsem dala z podobné vzdálenosti. To byla střela přímo do šibenice, což byl ještě o trošku hezčí gól. Nebyl ale v takto důležitém zápase. Byla to sice kvalifikace, ale nebylo to tohle,“ těší nedávno korunovanou vítězku ankety o nejlepší českou fotbalistku loňského roku Svitkovou.

Skvělí fanoušci

Třiadvacetiletá středopolařka si tak dala nejlepší možný dárek ke svým 23. narozeninám. A spolu s ní se mohlo radovat skoro sedm tisíc lidí v ochozech.

„Divácká návštěva byla hustá, to teda ano,“ vysmekla poklonu fanouškům fotbalistek Slavie Barbora Votíková. „Stadion byl neuvěřitelný, diváci neuvěřitelní, krásně se hrálo. Toto je můj nejsilnější zážitek a myslím si, že to asi už nic nepřekoná. Tolik diváků jsem nečekala a bylo to neuvěřitelné před nimi hrát. Myslím si, že na tento den vážně nezapomenu, byla jsem dojatá. Bylo to vážně nádherné,“ doplňuje Kateřina Svitková, která gólem v den svých 23. narozenin vystřelila Slavii remízu 1:1 s Bayernem Mnichov v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň.