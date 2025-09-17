ŽIVĚ: Slavia vede v Lize mistrů nad Bodö/Glimt 1:0. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalisté Slavie ve středu vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů, jejich prvním soupeřem je v Edenu norský šampion Bodö/Glimt. Kvůli zranění chybí trenérovi Jindřichu Trpišovskému dva důležití obránci Igoh Ogbu a kapitán Jan Bořil. Zápas začal v 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v podrobné online reportáži.

Mojmír Chytil ze Slavie (vpravo) se společně se spoluhráči | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Kvůli disciplinárnímu trestu za údajné rasistické chování fanoušků v prosincovém zápase Evropské ligy proti Anderlechtu budou mít Pražané uzavřenou část hlediště. Diváci nemohou do dvou sektorů na severní tribuně, kde sídlí „kotel“.

Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019.

ONLINE: SK Slavia Praha - Bodö/Glimt v podrobné online reportáži

Tehdy se ještě hrálo ve formátu se čtyřčlennými skupinami a červenobílí obsadili bez vítězství poslední místo. Nyní odehrají osm zápasů a budou usilovat o co nejlepší umístění v tabulce 36 týmů.

