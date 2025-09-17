ŽIVĚ: Slavia vede v Lize mistrů nad Bodö/Glimt 1:0. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Fotbalisté Slavie ve středu vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů, jejich prvním soupeřem je v Edenu norský šampion Bodö/Glimt. Kvůli zranění chybí trenérovi Jindřichu Trpišovskému dva důležití obránci Igoh Ogbu a kapitán Jan Bořil. Zápas začal v 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v podrobné online reportáži.
Kvůli disciplinárnímu trestu za údajné rasistické chování fanoušků v prosincovém zápase Evropské ligy proti Anderlechtu budou mít Pražané uzavřenou část hlediště. Diváci nemohou do dvou sektorů na severní tribuně, kde sídlí „kotel“.
Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v historii a poprvé od roku 2019.
ONLINE: SK Slavia Praha - Bodö/Glimt v podrobné online reportáži
Tehdy se ještě hrálo ve formátu se čtyřčlennými skupinami a červenobílí obsadili bez vítězství poslední místo. Nyní odehrají osm zápasů a budou usilovat o co nejlepší umístění v tabulce 36 týmů.
👥 Do zápasu Ligy mistrů proti Bodø/Glimt nastoupí tato slávistická 𝐗𝐈 #slabod— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 17, 2025
🆕 Youssoupha Mbodji od první minuty
🗼 Na hrotu Tomáš Chorý
💎 Lukáš Provod ve středu zálohy
🏥 Ze zdravotních důvodů chybí Jan Bořil a Igoh Ogbu
📰 https://t.co/LAmmGlXII3 pic.twitter.com/x5zQIVHxpi