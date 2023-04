‚Reklama na fotbal.‘ Slavia vydřela postup do finále domácího poháru, v něm po 21 letech vyzve Spartu

Lídry nejvyšší fotbalové soutěže a největší pražské rivaly Slavii a Spartu čekají v závěru sezony tři vzájemné zápasy. Kromě základní části ligy a její nadstavby se utkají po 21 letech taky v souboji o titul v domácím poháru. Sparta do finále prošla po vítězství 2:0 nad Českými Budějovicemi, Slavia se na postup nadřela. Ve vršovickém derby zdolala Bohemians 3:2 po prodloužení, které si vynutila až v posledních sekundách základní hrací doby. Praha 11:14 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha slaví branku do sítě Bohemians | Zdroj: Profimedia

Sparta do finále prošla přes České Budějovice bez větších obtíží, to Slavia udolala Bohemians až po prodloužení, které vybojovala až v poslední minutě nastavení druhého poločasu.

„Myslím, že to byla reklama na fotbal se vším všudy. Zápas se musel líbit i nestrannému divákovi. Zároveň oceňuji i hru Bohemky, která tady jen nezalezla,“ chválil pro Radiožurnál Sport soupeře utkání i soupeře asistent trenéra Jaroslav Köstl. Slavia musela dvakrát v semifinále MOL Cupu dotahovat skóre.

V prvním poločase odpověděl na branku Erika Prekopa domácí obránce David Douděra. V závěru druhého poločasu přiblížil klub z Ďolíčku k premiérové účasti ve finále českého poháru další útočník Bohemians Martin Hála.

V posledních sekundách nastavení základní hrací doby srovnal střídající Ondřej Lingr po asistenci Davida Douděry.

„Když jsme dali gól na 2:2, tak jsem koukal kolem sebe na ty lidi okolo, jak šílej a to mě úplně nabíjelo. Kdyby mě nebolelo tříslo, tak bych možné odehrál ještě dalších 90 minut. Já tu sílu a energii z lidí hodně vnímám a strašně mi to pomáhá. Když jsme vstřelili ten gól, tak už jsem ani nevěděl, co dělat. To bych se musel roztříštit, abych všechny objal.“

A teď derby

A Douděra byl i u rozhodujícího momentu utkání. V 19. minutě prodloužení jeho centr Lingr sice minul, za ním stojící Václav Jurečka už úspěšný byl. Slávistický útočník si tak mohl oddechnout.

„Spálil jsem strašně moc šancí. Měl jsem asi tři nebo čtyři. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili. Teď nás čeká těžké derby, tak se na to musíme připravit.“

Se Spartou se Slavie utkání do konce sezóny třikrát. V základní části a nadstavbě ligy a taky v pohárovém finále. V něm se pražští rivalové utkají po 21 letech a teprve podruhé od rozdělení federace. Pokračuje asistent slávistického trenéra Köstl.

Dva největší české kluby se potkají ve finále a tam si to rozdají na férovku.

Finále Mol Cupu je na programu 3. května. Hrát se bude na Letné, a to díky tomu, že má Sparta v MOL Cupu horší koeficient než Slavia.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 18 3 4 71:20 57 2. Sparta 25 17 6 2 59:23 57 3. Plzeň 25 15 5 5 45:22 50 4. Bohemians 1905 25 12 5 8 42:39 41 5. Slovácko 25 11 6 8 30:32 39 6. Olomouc 25 9 9 7 38:30 36 7. Jablonec 25 9 6 10 39:42 33 8. Ml. Boleslav 25 8 7 10 35:35 31 9. Hr. Králové 25 9 4 12 28:34 31 10. Liberec 25 7 7 11 30:36 28 11. Č. Budějovice 25 8 4 13 25:46 28 12. Brno 25 7 6 12 35:48 27 13. Ostrava 25 6 8 11 36:37 26 14. Teplice 25 6 6 13 30:57 24 15. Zlín 25 4 10 11 31:46 22 16. Pardubice 25 6 4 15 23:50 22