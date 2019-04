Ukázali jsme, že se můžeme porovnávat i s takovými kluby, hodnotil prohru s Chelsea brankář Slavie Kolář

Pražská Slavie prohrála v prvním čtvrtfinále Evropské ligy se slavnou londýnskou Chelsea 0:1. A i když se někdy mezi fotbalisty říká ‚Jen za dobrou hru si nic nekoupíš,‘ tak toto byla porážka se ctí. Praha 8:20 12. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Ondřej Kolář zasahuje v utkání prvního čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Radující se hosté, mdlý projev smutného hlasatele a hlavně obsah jeho sdělení. Slavia totiž několik minut předtím inkasovala, což trochu pokazilo velký fotbalový večer v Edenu. S ohledem na výkon sešívaných - i hvězdami nabitý kádr soupeře - ale jako by měli fanoušci pro tento nezdar pochopení.

I v bouřlivém prostředí po zápase se k brankáři Ondřeji Kolářovi donesl jeden kompliment. „Když hráči Chelsea měli rozhovor, tak řekli, že jsme nejlepší tým, se kterým v Evropské lize hráli. Už jen to je pro nás pocta. Myslím, že jsme ukázali lidem, že se můžeme porovnávat i s takovými kluby,“ řekl na Radiožurnálu brankář Slavie, který během utkání s Chelsea svůj tým několikrát podpořil svými zákroky. Třeba, když v 60. minutě vykopl střelu Antonia Rüdigera.

První čtvrtfinále v Praze samozřejmě ukázalo i to, v čem naopak Slavia zaostává za slavnějším a bohatším protivníkem. Ten v závěru zkušeně rozhodl o svém vítězství, přestože do té doby v několika momentech působil spíš odevzdaným dojmem, i když Jan Bořil by možná nesouhlasil.

„Že by nás něčím překvapili… Možná mě překvapil až Eden Hazard, když přišel na hřiště, protože ten je snad z jiné planety. Udržel každý balón a obešel tam tři hráče, takže to mě asi překvapilo, ale jinak si myslím, že jsme byli Chelsea rovnocenným soupeřem,“ popisoval obránce Slavie fotbalovou genialitu střídajícího Edena Hazarda, se kterým se na hřišti dost možná potká i příští týden v Londýně.

Tam sice budou moci sešívaní vyrazit s dobrým pocitem z prvního zápasu, ale taky s přetěžkým úkolem vstřelit gól a otočit celkové skóre. Navíc je ještě předtím, v neděli, čeká ligové derby se Spartou.