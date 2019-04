Porazit Prahu nebude nic jednoduchého, přiznává Olivier Giroud před odvetou mezi Chelsea a Slavií

Vypadá to skoro jako bláhový úkol, fotbalisté Slavie se ho ale pokusí splnit. Po domácí porážce 0:1 je čeká odveta čtvrtfinále Evropské ligy proti londýnské Chelsea na jejím slavném stadionu Stamford Bridge. Londýn 12:07 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie při tréninku na stadionu Stamford Bridge před odvetným utkáním čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea | Foto: Peter Cziborra | Zdroj: Reuters

Když vejdete do muzea Chelsea a nezaposloucháte se zrovna do klubové hymny Blue is the colour (českému fanouškovi je známější možná její přetextovaná verze Františka Ringo Čecha Zelená je tráva), tak všude kolem sebe najdete významné trofeje anebo alespoň jejich připomenutí. Celkem jich londýnský klub nasbíral na anglické a mezinárodní úrovni 28.

„Je to obrovský klub. Patří mezi pět, šest největších klubů na světě. Já jsem teď náhodou viděl transferovou hodnotu některých hráčů Chelsea a až pak jsem si možná uvědomil ten rozdíl,“ zkonstatoval na Radiožurnálu trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Ano, mimochodem třeba německý obránce Antonio Rüdiger je s 45 miliony liber dražší než celý kádr kouče Trpišovského.

„My jsme sice jen z České republiky, ale i kdyby měla být naše šance jen půl procenta, tak chceme odjíždět s čistým štítem, že jsme pro to udělali všechno,“ potvrzuje trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že nepřijel se svým týmem jen proto, aby byl pouhým komparsem slavného klubu na cestě do semifinále Evropské ligy.

A ani zástupci Chelsea nepočítají s tím, že by to mělo být tak jednoduché. Ostatně přesvědčili se o tom už před týdnem v Praze.

„Tento tým na nás udělal velký dojem. Kvalitou, nasazením, napadáním po celém hřišti… Věřte mi, že porazit Prahu nebude nic jednoduchého. Musíme si dát pozor a hrát na sto procent, jestli nechceme být zklamaní,“ říká francouzský útočník londýnského klubu a mistr světa z loňského roku Olivier Giroud.

Jak souboj favorita s českým soupeřem dopadne, se dozvíte od 21 hodin na Radiožurnálu z přímého přenosu čtvrtfinále Evropské ligy Chelsea-Slavia nebo z psaného online přenosu na webu iRozhlas.cz.