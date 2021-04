Rozhodnuto ještě není, varuje po derby trenér Trpišovský. Kouč Sparty Vrba si myslí, že ano

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci předčasné myšlenky na titul odháněl a připomněl mimo jiné zranění, která do klíčového zápasu nepustila opory Ondřeje Kúdelu, Abdallaha Simu nebo Petera Olayinku.

„Myslím, že rozhodnuto není. Je prostě osm kol, ve hře je 24 bodů, je to strašně důležitý krok, ale my jsme ve hře ve třech soutěžích. Když vkročím do kabiny a vidím, v jakém jsou hráči stavu, tak musíme být koncentrovaní a soustředit se dál,“ prohlásil kouč sešívaných.

V čele tabulky ale mají slávisté komfortní náskok, a byť má Sparta ještě dvě utkání k dobru, podle jejího kouče Pavla Vrby už si rival trofej utéct nenechá.

„Rozdíl je obrovský a při vší úctě k našim hráčům musím říct, že Slavia má tak zkušené mužstvo, že si myslím, že tato možnost už nenastane,“ myslí si trenér Sparty.

Zkušenosti z Evropy

Do derby šli přitom sparťané po sérii dobrých výsledků. Před utkáním v Edenu pod vedením Pavla Vrby v osmi soutěžních zápasech neprohráli, bavili nápaditou ofenzivní hrou a dařilo se jim taky střelecky.

Na Slavii ale Sparta dlouhodobě nestačí, vždyť ve vzájemných soubojích nevyhrála už potřinácté v řadě.

„My jsme hráli proti soupeři, který nejen, že kraluje v české lize, ale je úspěšný i v evropských pohárech. Myslím, že ty zkušenosti z Evropy nemůžete sbírat v české lize a Slavia z těch zkušeností těží,“ dává Vrba vysvětlení současné slávistické dominance.

Jindřich Trpišovský tak se svým týmem suverénně kráčí za třetím ligovým titulem v řadě, což se v historii zatím povedlo jen trenérům Emilu Seifertovi s Jaroslavem Vejvodou.

„Myslím, že je to pro všechny velká motivace. V létě jsme na hotelu v karanténě sledovali seriál o Michaelu Jordanovi a ten říkal, že praví šampioni jsou ti, co dokážou titul vyhrát třikrát za sebou, takže to mám od té doby v hlavě,“ připomněl Jindřich Trpišovský dokument Last Dance mapující slavnou éru basketbalistů Chicaga Bulls, kteří pod vedením hvězdného Michaela Jordana ve druhé polovině 90. let získali v NBA tři tituly za sebou.

Další velký zápas čeká fotbalisty Slavie ve čtvrtek, kdy proti Arsenalu zabojují o postup do semifinále Evropské ligy.

F:L (PLATNÉ K 12. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 21 5 0 72:15 68 2. Sparta 24 16 3 5 54:28 51 3. Slovácko 25 15 5 5 46:23 50 4. Jablonec 25 15 4 6 43:28 49 5. Liberec 26 12 7 7 37:23 43 6. Plzeň 24 12 5 7 42:28 41 7. Ostrava 26 10 7 9 36:25 37 8. Olomouc 26 9 10 7 32:26 37 9. Pardubice 25 10 5 10 24:33 35 10. Bohemians 1905 26 8 9 9 28:28 33 11. Č. Budějovice 26 7 10 9 27:35 31 12. Karviná 26 7 9 10 28:39 30 13. Zlín 25 8 5 12 26:34 29 14. Ml. Boleslav 26 5 9 12 32:43 24 15. Teplice 26 6 5 15 28:56 23 16. Brno 26 4 8 14 21:39 20 17. Opava 26 3 6 17 16:52 15 18. Příbram 26 2 8 16 17:54 14