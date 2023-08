Napětí je cítit i na tréninku, říká Holeš. Slavii čeká boj o Evropskou ligu, pro trenéra je to sen

Fotbalisté Slavie vstupují do evropských pohárů. Loni se v nich s námahou dostali do základní skupiny Konferenční ligy a pak v ní navzdory slabším soupeřům vypadli, letos se zkusí dostat do vyšší Evropské ligy. Začínají večer doma ve třetím předkole proti ukrajinskému Dnipru. Praha 11:06 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš | Zdroj: Profimedia

I zahraniční fotbalisté Slavie počítají v češtině počet přihrávek v kroužku kolem protihráčů, kteří se jim snaží zabránit, a volají kotoul, když mají udělat za trest kotrmelec.

Zkrátka to vypadá, že na posledním tréninku panuje uvolněná pohodová atmosféra, ale zdání může klamat, říká kapitán Slavie Tomáš Holeš.

„Je prostě i na tréninku cítit, že je to Evropa, je to něco trochu jiného, takové napětí. Máte dva zápasy, můžete samozřejmě vypadnout a jde o hodně. Všichni chceme do skupiny Evropské ligy a chceme pro to udělat maximum.“

Dolní patro ráje

Kdyby se to slávistům povedlo, připadal by si prý šéf klubu Jaroslav Tvrdík jako v ráji. Trenér Jindřich Trpišovský to vidí trochu jinak.

„V ráji bych asi byl, kdyby to byla Liga mistrů po které všichni toužíme a chceme ji dostat zpátky do Edenu. To máme všichni v sobě. Nevím, jestli je nějaký podráj, nebo dolní patro ráje, tak to by bylo asi tohle. O Ligu mistrů bohužel letos nehrajeme a tím, že nejvyšší možná meta je letos Evropská liga, tak kdybych měl něco říct, je to pro nás sen se do ní dostat. Jsou tam skvělé týmy.“

První krok k tomu zkusí fotbalisté Slavie udělat v úvodním zápase třetího předkola proti Dnipru. Začne v 19 hodin, stejně jako zápas kvalifikace Konferenční ligy mezi Plzní a maltskou Gzirou a stejně jako kombinovaný přímý přenos Radiožurnálu Sport.

Utkání pražské Slavie proti ukrajinskému Dnipru bude server iROZHLAS.cz sledovat v podrobné online reportáži.