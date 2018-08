‚Blbý gól, ale naše chyba.‘ Slavie dostala zvláštní branku, dokázala však vyrovnat. S Kyjevem rozhodne odveta

Fotbalisté pražské Slavie vstoupili do třetího předkola Ligy mistrů domácí remízou 1:1 s Dynamem Kyjev. Hosté šli do vedení zásluhou kontroverzního gólu Benjamina Verbiče osm minut před koncem, kdy se v jednu chvíli na hřišti objevily dva míče. Za Slavii vyrovnal v nastavení z penalty Josef Hušbauer. O postupujícím rozhodne za týden odveta na Ukrajině. Praha 9:29 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Milan Škoda ze Slavie a Serhij Sydorčuk z Dynama Kyjev | Zdroj: ČTK

„Byl to blbý gól, někteří hráči přestali hrát, stěžovali jsme si rozhodčímu. Ten nám ale řekl, že je to naše chyba, že jsme nehráli,“ řekl po zápase Radiožurnálu záložník Tomáš Souček.

Hraj, dokud se nepískne! To je častá rada trenérů mladým fotbalistům a slýchal to jistě i Tomáš Souček. Kdo by čekal, že zrovna takhle si Slavia zkomplikuje boj o miliony a postup do Ligy mistrů.

Protože na hřiště patří v zápase odjakživa jen jeden míč, sešívaní jakoby najednou úplně vypnuli a čekali, že přítomnost druhého balonu na hrací ploše povede k přerušení hry. Jenže to se nestalo a záložník Dynama Kyjev Verbič ihned zkoprnělou obranu sešívaných ztrestal.

„V jednu chvíli tam byly dva míče, tak jsme mysleli, že se to přerušilo. Potom se ale ten balon vrátil, takže jsme čekali, že to rozhodčí přeruší. Bohužel se ale hrálo dál a byl z toho gól. Nechci to určitě svádět na rozhodčího, byla to naše chyba. Měli jsme hrát a nekoukat na to, že tam jsou dva balony,“ popisuje klíčovou situaci záložník Josef Hušbauer.

Právě on vypustil souboj s centrujícím Sydorčukem a pak jen nezúčastněně sledoval gólovou přihrávku.

I trenéra Jindřicha Trpišovského mrzí, že snahu a jinak solidní výkon týmu kazí tento kuriózní moment.

„Dostali jsme gól v podstatě z jediné jejich situace ve druhém poločase, navíc z autového vhazování. Pocity jsou rozpačité hlavně z výsledku, jinak si myslím, že do toho hráči celkově dali všechno. Konečný výsledek je, myslím, příznivější pro Dynamo,“ řekl trenér Slavie na pozápasové tiskové konferenci.

Díky Hušbauerově proměněné penaltě ze samého závěru utkání bylo nakonec na stadionu přeci jen o něco veseleji. Co všechno napáchal jeden zatoulaný míč se zřejmě ukáže až příští týden v odvetě.