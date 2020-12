Je to pro nás povzbuzení, těší se Kuchta. Na zápas Slavie v Evropské lize přijde 600 fanoušků

Za normálních okolností by možná byli zklamaní, kdyby nebylo vyprodáno. Jenže okolnosti ani doba normální nejsou, a tak vezmou fotbalisté Slavie zavděk alespoň šesti stovkami přihlížejících. Ostatně, i to bylo doteď nemyslitelné. Pražané si můžou v utkání Evropské ligy s Beer Ševou zajistit postup ze skupiny, a díky pilotnímu projektu Ministerstva zdravotnictví u toho bude i několik klubových partnerů. Praha 16:14 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchta | Zdroj: Reuters

Kdepak, ani ve čtvrtek nebude v Edenu atmosféra jako v minulých pohárových sezonách. Ale o trochu lepší než před pár týdny by snad být mohla. Na zápas Slavie v Evropské lize se dostane pár stovek diváků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se útočík Slavie Praha Jan Kuchta těší na zápas před diváky

Bezpečnost na prvním místě – i v Edenu se řídí tímhle heslem, takže klasické tiskové konference v přeplněné místnosti nepřipadají v úvahu. Novináři můžou klást otázky z domu jen prostřednictvím videohovorů.

V době všech těchto opatření proto překvapí, že se nakonec na zápas s Beer Ševou několik lidí dostane.

VIP hosté

Šest stovek šťastlivců má být z řad klubových partnerů, kteří budou utkání sledovat jen ze skyboxů, ale i přesto je takový počet diváků na jednom duelu v téhle době zcela mimořádný.

„Tyto akce lze uskutečnit pouze za přesně stanovených hygienicko-protiepidemických podmínek. Organizátor musí zajistit, aby maximální počet všech přítomných nepřekročil počet stanovených v této výjimce. Uvedeny jsou zde i další podmínky, které musí přítomní splnit,“ říká Barbora Peterová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

Tou další podmínkou je třeba negativní test na koronavirus, ty hradí všem přítomným klub. A samotní fotbalisté se těší, že si konečně nebudou na stadionu připadat tak osaměle.

„Určitě to je pozitivní, i když jich nebude plný dům, tak budou slyšet a pro nás je to povzbuzení, že diváci přijdou a povzbudí nás. My se jim předvedeme výborným výkonem a výhrou.“ slibuje útočník Jan Kuchta.

Zápas mezi Slavií a Beer Ševou začne ve 21.00 hodin, a na stanici Radiožurnál o jeho průběhu uslyšíte v reportážních vstupech.

Už v 18.55 nastoupí Sparta v Lille a Liberec v Gentu, tato dvě utkání nabídneme v kombinovém přímém přenosu, nebo v ONLINE přenosu na webu.