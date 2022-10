Asi nejtěžší období, které zažíváme, přiznává kapitán Slavie Tecl po další prohře v rumunské Kluži

Ve fotbalové Slavii byli v minulých letech zvyklí na úspěchy a velká vítězství - ať už v domácí soutěži nebo v Evropě. V této sezóně to ale neplatí - a zvlášť pro poslední zápasy. Teď pražský tým prohrál potřetí za sebou - v rumunské Kluži 0:2, a zkomplikoval si tak ve skupině Evropské konferenční ligy cestu za postupem. Kluž 8:02 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Tecl | Zdroj: Reuters

Fotbalové Slavii se dál výsledkově nedaří - prohrála potřetí za sebou. V Evropské konferenční lize podlehla v Rumunsku Kluži 0:2. A že nedává góly a dělá zbytečné chyby v defenzivě, může souviset i se sebevědomím hráčů.

Radost soupeřových fanoušku teď slyší fotbalisté Slavie opakovaně. Tým nedává góly, nevyvaruje se chyb v defenzivě a navíc kádr decimují zranění některých opor.

„Je to asi nejtěžší období, které tady zažíváme. Velká zkouška, jak na to tým zareaguje a teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Doba hájení je pryč a teď už musíme předvést tu kvalitu, kterou myslím, že máme,“ snaží se myslet pozitivně útočník a kapitán Slavie Stanislav Tecl, který patří k nejzkušenějším hráčům týmu.

Současné období ale může působit negativně na psychiku slávistů.

„Každá prohra samozřejmě snižuje sebevědomí hráčů a to je asi to, co mi teď nejvíc postrádáme, to sebevědomí v rozhodujících momentech,“ myslí se trenér Jindřich Trpišovský, který byl zvyklý ve Slavii v posledních letech převážně na úspěchy. Momentálně je ale v úplně jiné situaci.

„Musíme za to vzít, my zkušení, ať už v realizačním týmu nebo hráči na hřišti, nikdo jiný to nezmění. Když se týmu daří a je rozjetej, tak může hrát každý a ve chvíli, kdy jste ve složitější situaci, tak se ukáže, kdo týmu může skutečně pomoci.“

Slávistický kouč tak má nad čím přemýšlet. Úkol pro Jindřicha Trpišovského je z klubového pohledu jasný – zastavit současný výsledkový propad a dostat do hráčů zmiňované sebevědomí.

Jedině tak může Slavia zachránit další pokračování v Evropské konferenční lize, a zároveň se vrátit do dřívější pohody v nejvyšší domácí soutěži.