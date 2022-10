Slavia po letech přivítá Kluž. ‚Myslím, že nastoupí jen dva hráči, co dvojzápas pamatují,‘ říká Trpišovský

Fotbalisty Slavie čeká třetí zápas ve skupině Evropské konferenční ligy. Po remíze v Turecku se Sivassporem a vítězství nad kosovským Balkani nastoupí na domácím stadionu proti Kluži. Rumunský soupeř se do Edenu vrací po třech letech a řadě slávistických fanoušků možná ve čtvrtek večer ožijí příjemné vzpomínky. Praha 13:30 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Praha | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Osmadvacátého srpna 2019 Slavia v závěrečném předkole Ligy mistrů porazila Kluž 1:0, navázala tak na totožnou výhru z úvodního duelu v Rumunsku, a po 12 letech postoupila do hlavní fáze slavné soutěže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Slavie Jindřich Trpišovský vzpomíná na vzájemný souboj s rumunskou Kluží

Kádr Pražanů se od té doby výrazně proměnil, z tehdejší nominace může do čtvrtečního souboje zasáhnout jen čtveřice fotbalistů.

„Ta obměna je velká, je to trochu daň za úspěchy v Evropě. Někteří kluci to zvládají obdivuhodně, jako David Jurásek, kterého jsem se ptal, kde byl před třemi lety, když jsme hráli s Kluží, a on odpověděl, že odcházel do Prostějova. Myslím, že nastoupí jen jeden z hráčů, kteří pamatují poslední vzájemný dvojzápas. Pardon, dva,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Po rozpačitém začátku sezony Kluž v domácí soutěži čtyřikrát v řadě vyhrála, ve skupině Evropské konferenční ligy ale zatím získala jen bod.

Rumunská zeď

Vylepšit tuto bilanci se osminásobný rumunský šampion pokusí večer na Slavii, kam se po třech letech kromě některých hráčů vrátí i kouč Dan Petrescu.

„Nezapře se, že byl skvělý obránce, jak v rumunský reprezentaci, tak v Chelsea i v ostatních klubech. Je to trošku takovým prešovský beton,“ přiznává Jindřich Trpišovský.

Slávisté se v aktuálním ročníku Evropské konferenční ligy můžou spoléhat na velmi dobrou domácí bilanci. V součtu s předkoly vyhráli všechny čtyři dosavadní duely a nastříleli v nich hned 14 branek.

„Doma se nám hraje skvěle, protože tu máme výborné podmínky, které nám naši fanoušci vytvoří. Je tam chuť střílet góly a věřím, že to tak v týmu cítí každý, a proto se nám tak daří,“ myslí si obránce Pražanů David Jurásek.

Utkání Slavie proti Kluži začne ve 21.00, už v 18.45 nastoupí Slovácko v Evropské konferenční lize proti francouzskému Nice, které server iROZHLAS.cz bude sledovat v online reportáži.

Radiožurnál Sport odvysílá oba zápasy v přímém přenosu, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.