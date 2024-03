Snažil jsem se to vytěsnit, komentoval Jurečka góly do sítě bývalého týmu. Proti Slovácku se mu daří

Fotbalista pražské Slavie Václav Jurečka potvrdil, že v Uherském Hradišti se mu hraje dobře. Právě v dresu tamního Slovácka se dostal mezi ligové hvězdy a před dvěma roky odtud přestoupil do pražského velkoklubu. Teď přijel na východ Moravy premiérově jako soupeř a dvěma góly výrazně pomohl Slavii k výhře 3:1. Uherské Hradiště 9:39 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jurečka | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Na stadionu Slovácka dřív dělal fotbalista Václav Jurečka fanouškům radost, tentokrát je rozesmutnil. Poprvé od svého přestupu do Slavie totiž přijel jako soupeř a pražskému týmu pomohl dvěma góly k výhře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Václav Jurečka po svém dvougólovém představení na hřišti Slovácka

„Těšil jsem se sem, protože jsem byl minulý rok zraněný a nemohl jsem naskočit. Mrzelo mě to, ale teď jsem si to vynahradil. Myslím, že Slovácko ještě jednou potkáme, tak to snad bude stejně úspěšné,“ říkal fotbalista Václav Jurečka poté, co v dresu Slavie pomohl dvěma góly k výhře nad svým bývalým klubem z Uherského Hradiště.

Nebylo to přitom poprvé, co se proti Slovácku po svém odchodu střelecky prosadil. Předtím už se mu to podařilo pětkrát, akorát vždy v domácím prostředí pražského Edenu.

„Spadeno na ně asi nemám, ale hraje se mi proti nim dobře, takže to vyústilo v těch sedm gólů. Vždy je to trochu jiný zápas, když se znáte skoro se všemi z toho týmu. Snažil jsem se to vytěsnit, soustředit se na hru a to se mi povedlo,“ prozradil Jurečka.

Fanoušci ho vypískali

Střelecká úspěšnosti proti bývalému zaměstnavateli ale znamenala pro Jurečku i jeden nepříjemný moment. Když před koncem utkání střídal, domácí fanoušci na něj hromadně pískali, žádné vřelé přivítání tedy nepřipravili.

„To jsem nevnímal. Asi se jim nelíbilo, že jsem jim dal dva góly, tak to je normální, když hrajete venku a lidé na vás pískají,“ pokrčil rameny hráč Slavie, která se v neúplné tabulce dostala na první místo před Spartu, kterou ale ještě zápas dvacátého šestého kola v Českých Budějovicích čeká.

Slovácko si i kvůli gólům bývalé opory připsalo čtvrtou prohru ve čtvrtém jarním domácím utkání a zůstává na čtvrtém místě tabulky. Už v neděli ho ale může přeskočit ostravský Baník, který přivítá Teplice.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 31. 3. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 20 5 1 56:18 65 2. Sparta 25 20 3 2 57:20 63 3. Plzeň 26 17 3 6 62:32 54 4. Slovácko 26 11 6 9 35:32 39 5. Ostrava 25 11 4 10 34:28 37 6. Mladá Boleslav 25 10 6 9 42:39 36 7. Liberec 26 9 8 9 38:40 35 8. Olomouc 26 9 6 11 34:36 33 9. Teplice 25 8 8 9 26:29 32 10. Bohemians 1905 26 7 10 9 24:33 31 11. Jablonec 26 6 10 10 32:40 28 12. Hr. Králové 25 6 9 10 27:35 27 13. Pardubice 26 7 5 14 25:36 26 14. Zlín 25 4 8 13 30:54 20 15. Karviná 25 5 4 16 25:47 19 16. Č. Budějovice 25 5 3 17 26:54 18