Slavia, Plzeň a Baník odebraly akreditace Sportu. ‚Krok k polototalitnímu vidění světa,‘ reaguje deník
Slavia Praha, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava se rozhodly odebrat deníku Sport akreditace na své domácí zápasy, protože jeho redaktoři podle nich opakovaně zveřejňovali nepravdivé informace. Kluby to uvedly ve společném prohlášeních na svých webech. Šéfredaktor Sportu Lukáš Tomek označil krok za nebezpečné opatření, jehož cílem je snaha zastrašit redakci a poslat vzkaz i dalším médiím, aby informovala podle představ zástupců těchto klubů.
Redakce deníku Sport podle trojice prvoligových celků dlouhodobě nedodržuje etický kodex Klubu sportovních novinářů ani vlastního vydavatelství Czech News Center, jehož majitelem je miliardář Daniel Křetínský, kterému patří i fotbalová Sparta.
„Byť přes všechny možné faktické výhrady chápeme, že se jedná o médium bulvárního typu. Ani tento fakt by však neměl umožňovat publikování zcela smyšlených a účelových informací,“ stojí v prohlášení klubů.
„Proto jsme se společně rozhodli odebrat redakci deníku Sport novinářské akreditace na naše domácí zápasy. Naším cílem není omezovat svobodu slova, ale chránit integritu našich klubů.“
Stejný postoj podle Slavie, Plzně a Baníku zaujímají i další kluby. „V posledních dnech ke zrušení akreditace redaktorovi deníku Sport přikročila také Zbrojovka Brno. Tento fakt mimo jiné ukazuje, že problém není izolovaný, ale systematický a dlouhodobý. Budeme proto hledat řešení celé situace také na plénu Ligové fotbalové asociace,“ uvedly kluby.
Reakce deníku
Šéfredaktor Sportu Tomek v reakci uvedl, že jde o snahu šéfů Slavie Jaroslava Tvrdíka a Plzně Adolfa Šádka, aby novináři psali podle jejich představ.
„Takový přístup považujeme za nebezpečný především pro český fotbal a veřejnou debatu o něm. Pokud má kdokoli z klubových funkcionářů snahu omezovat práci médií, která jim nejsou poslušná, je to krok směrem k polototalitnímu pojetí světa, v němž svobodná žurnalistika, jak ji známe, nemá místo,“ napsal Tomek.
„Znepokojuje nás rovněž, že Jaroslav Tvrdík v poslední době veřejně použil několik zcela nepravdivých tvrzení na adresu deníku Sport,“ uvedl šéfredaktor Sportu.
„Nepravdivě mluvil o naší práci i vnitřních redakčních standardech. Takové výroky neměly s realitou nic společného a jen posilují náš dojem, že hlavním cílem Jaroslava Tvrdíka není věcná debata, ale snaha očernit a oslabit média, která nepodléhají jeho manipulacím a tlaku,“ dodal s tím, že se redakce listu nenechá zastrašit a dál bude o dění v klubech informovat.
Zároveň odmítl, že by existovalo nestandardní propojení deníku Sport se Spartou, na které Tvrdík naráží.