Slavia porazila Fenerbahce i v odvetě 3:2 a zahraje si osmifinále Konferenční ligy

Fotbalisté Slavie zvítězili v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy nad Fenerbahce Istanbul 3:2 a stvrdili postup do osmifinále. Český šampion ve čtvrtek v Edenu vedl už po úvodních 27 minutách 2:0 poté, co se trefili Ivan Schranz a Yira Sor. Ještě do pauzy snížil Mert Hakan Yandas, ale po změně stran se podruhé prosadil Sor. V závěru už jen zkorigoval stav střídající Mergim Berisha.

Praha 23:07 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít