Trpišovský už proti Fenerbahce chybět nebude. ‚Už to nechci nikdy zažít,‘ vrátil se k utkání u televize trenér

Minulý týden své svěřence sledoval jen v televizi, čtvrteční boj o postup do osmifinále Evropské konferenční ligy už si ale trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský ujít nenechá.

„Očekávám, že navážeme na velmi dobrý výkon z prvního utkání. Nesmíme moc kalkulovat, že jsme první zápas zvládli, ale brát to tak, že je to zápas, který rozhodne o postupu a vstoupit do toho se stejnýma úkolama jako v prvním utkání.“

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si dobře uvědomuje, že i přes nadějný výsledek z úvodního zápasu čeká Pražany pořád spousta práce.

A to i přesto, že stejně jako v Turecku soupeř nebude moct nasadit své největší hvězdy – záložníky Özila s Gustavem.

Duel v Istanbulu kouč Trpišovský kvůli nemoci sledoval jen doma v televizi, v dnešním boji o postup už ale na lavičce chybět nebude.

„Paradoxně byla nejhorší ta doba před a po zápase a tím, že kluci odvedli výbornej výkon, tak samotný průběh zápasu, až na ten závěr, jsem si to u televize i užíval. Mám to za sebou, ale už to nechci nikdy zažít,“ přeje si Jindřich Trpišovský, kterému ve čtvrtek ze zdravotních důvodů kromě dlouhodobých marodů bude chybět Lukáš Masopust a nejspíš také Petr Ševčík.

K vítězství v Turecku vedle týmového výkonu Slavii dost možná pomohl i netradiční talisman. Asistent kouče Pražanů Jaroslav Köpstl totiž po utkání přiznal, že přímo na stadionu hráčům fandil syn ostravské legendy Milana Baroše.

Jedenáctiletý Patrik totiž za Slavii hraje, jestli ale večer dorazí i na odvetu, realizační tým neví.

„Tu informaci nemám, ale vím, že chodí na spoustu zápasů, takže pokud si nenechal utéct ten první, tak věřím, že bude i na druhém a třeba komplet i s tátou,“ říká Jindřich Trpišovský.

Utkání Slavie proti Fenerbahce začne v 21 hodin a stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají celé v přímém přenosu.

Už v 18.45 nastoupí Sparta k odvetě úvodního kola play-off Evropské konferenční ligy na stadionu Partizanu Bělehrad.