Třetí čtvrtfinále za čtyři roky. ‚Touha je dostat český klub do semifinále,‘ přeje si trenér Slavie Trpišovský

Poosmé v historii bude český klub bojovat o postup do semifinále evropských pohárů ve fotbale. Slavia bude chtít napodobit své předchůdce z roku 1996, kterým se to zatím jako jediným povedlo. Cestu přes Feyenoord mezi nejlepší čtyři týmy Evropské konferenční ligy začnou Pražané ve čtvrtek v 18.45 v Rotterdamu. Rotterdam 13:36 7. dubna 2022

Potřetí za poslední čtyři roky čeká fotbalisty Slavie v evropských pohárech boj o postup do semifinále. Pražané budou chtít proti Feyenoordu Rotterdam navázat na tým z roku 1996, kterému se to jako jedinému v české historii povedlo.

„Jako malý kluk jsem koukal na české týmy v Evropě a ptal jsem se táty, jestli to nějaký z nich vyhrál. Přišlo mi to jako sci-fi, pak jsme se tam ale dostali a říkal jsem si, jak je to výjimečný okamžik. Za dva roky jsme dostali stejnou šanci a teď to máme potřetí,“ vypráví trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský.

Potřetí za poslední čtyři roky čeká Pražany v evropských pohárech čtvrtfinále. V předchozích případech je vyřadily týmy z Londýna - Chelsea a následně Arsenal.

„S Chelsea jsme nevyhráli ani jeden zápas, ale s Arsenalem jsme udělali bod, tak doufám, že to bude mít tuhle vzestupnou tendenci,“ přeje si Trpišovský.

Že by to do třetice mohlo Slavii vyjít, doufá i záložník Tomáš Holeš. „Motivace je samozřejmě obrovská. Prolomit to a zahrát si semifinále, když už je to jen krok od vysněného finále.“

Minulost

Vzorem pro současné fotbalisty Slavie může být tým z roku 1996, který přes AS Řím postoupil do semifinále tehdejšího Poháru UEFA. Což je historicky nejlepší výsledek českého klubu v pohárové Evropě.

„Samozřejmě by bylo hezké to vyrovnat. Tým je teď zmixovanej, že někdo zažil jedno čtvrtfinále, někdo žádné, takže motivace je hodně rozdílná. Společná je ale touha dostat Slavii a český klub do semifinále,“ tvrdí trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský.

Úvodní čtvrtfinále Evropské konferenční ligy mezi Feyenoordem a Slavií začíná v 18.45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na této stanici uslyšíte reportážní vstupy.