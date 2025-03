Žádný zápas v lize není jednoduchý, komentoval remízu na hřišti Dukly kouč Slavie Trpišovský

Na stadionu čtrnáctého týmu Chance ligy měli být jasným favoritem. Fotbalisté Slavie to ale na vyprodané Julisce proti Dukle nepotvrdili a po reprezentační přestávce můžou být rádi alespoň za bod.

„To je asi náš největší problém, že těch branek střílíme málo,“ litoval trenér Dukly Petr Rada. Jeho svěřenci mají společně s Pardubicemi druhý nejhorší útok v aktuální sezoně Chance ligy.

Přesto si proti lídrovi soutěže, který naopak disponuje nejlepší defenzivou, dokázali vytvořit řadu gólových šancí. V samostatném úniku neuspěl obránce David Ludvíček, stoper Marios Pourzitidis a křídelník Rajmund Mikuš trefili tyč, záložník Marcel Čermák pálil těsně vedle ní.

Slávisté podle kouče Jindřicha Trpišovského soupeři většinu příležitostí darovali. Jak konkrétně?

„Těmi ztrátami, tím nedostupováním a horším postavením. Hledali jsme se v těch pozicích, bylo to vidět v těch automatismech, které jsou nám vlastní. Tady jsme se dostatečně nepřepnuli na to, co jsme potřebovali na režim, který jsme potřebovali k výkonu. Tím to ale samozřejmě nechci nijak snižovat,“ pochválil naopak Trpišovský výkon Dukly, která v závěru sezony, včetně nadstavby, bude bojovat o to, aby se vyhnula baráži o udržení ligové příslušnosti.

Náročný závěr

Slavia se naopak pokusí dotáhnout cestu za titulem do úspěšného konce.

„Ty poslední kroky jsou nejsložitější, ale na druhou stranu všechno zlé, je pro něco dobré. Když jsme o ty body přišli a nevyhráli jsme, což mě neskutečně mrzí, zvlášť za tu podporu, co jsme tady měli. Žádný zápas v lize není jednoduchý, musíte ho zlomit, musíte jet na maximum. Máme týden na to, abychom vyběhli zase v tom módu, ve kterém jsme byli ve druhém poločase,“ dodal Trpišovský.

V něm už svěřenci Jindřicha Trpišovského nebezpeční byli, ale nedokázali skórovat. Slavia po bezbrankové remíze na Dukle vede tabulku o 12 bodů před aktuálně druhým Baníkem.

Další bod ze svého náskoku může ztratit v neděli, pokud Sparta porazí ve šlágru Plzeň. Tým z Julisky zůstal čtrnáctý s osmibodovým mankem na první nebarážovou příčku. Tu teď drží Slovácko, které odehrálo o dva zápasy míň než Dukla.